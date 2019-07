OTSEBLOGI WIMBLEDONIST | Anett Kontaveit saab mängida Wimbledoni suuruselt teisel väljakul, kohtumine algab kell 15

Anett Kontaveit - Heather Watson

Raul Ojassaar, Wimbledon: Muchova võitiski selles mängus esimese seti 6:3 ning näitab head minekut.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Muide, äsja algas ka kohtumine, mille võitjaga läheb Kontaveit-Watson matši võitja kolmandas ringis vastamisi. Tšehhitar Karolina Muchova (WTA 68.) alustas ameeriklanna Madison Brengle'i (WTA 85.) vastu kenasti ning on murdega avasetis 2:1 peal. Muchova oli seesama mängija, kellele Kontaveit muide Prantsuse lahtiste avaringis alla jäi.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Lõpuks saadi kinnise katuse all mängida vaid kaks geimi: kolmandas setis seisul 5:5 pandi katus kinni, Riske võitis katuse sulgemise järel kiirelt kaks geimi ning ühtlasi kogu matši. Temast sai seega esimene mängija Wimbledoni ajaloos, kes võitnud matši No.1 Courti suletud katuse all. Ja mina olin üks nendest mõnedest sadadest pealtvaatajatest, kes sai esimest korda sellist matši vaadata.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Veel tugevam aplaus saabus lõpuks siis, kui ka tuled põlema pandi.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Lõpuks, kui paneelid viimaks kohtusid, vallandus ehk 500-600 tribüünile jäänud inimese seas spontaanne ja väga tugev aplaus, kuid eelnevaga võrreldes oli väljak veel pimedam:

Raul Ojassaar, Wimbledon: Katuse sulgemise tõttu hõigati esialgu välja, et mängus tuleb 10-minutiline paus, ent lõpuks näis küll, et tegelikult võttis katuse sulgemine pisut rohkem aega. Millegipärast käis see väga aeglaselt ning mitmel puhul jäid liikuvad paneelid seisma, justkui jõudu kaotades.Foto: Kirsty Wigglesworth, AP/Scanpix

Raul Ojassaar, Wimbledon: Muide, eile õhtul pandi samale väljakule viimaseks kohtumiseks naiste üksikmäng Donna Vekići (WTA 22.) ja Alison Riske'i (WTA 55.) vahel, mida vaatamas käisin. Sain muuseas juhuslikult osaks Wimbledoni ajaloost: nimelt otsustati suhteliselt pikaks veninud mängu lõpus, kui kell oli siin juba üheksa õhtul saanud, esimest korda 1. väljakul tuliuus katus sulgeda, sest hakkas juba hämaraks minema ning prožektorid olid ainult lahtikäiva katuse küljes.

Raul Ojassaar, Wimbledon: https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/anett-kontaveit-inimesed-ei-pea-minu-parast-muretsema?id=86702049

Raul Ojassaar, Wimbledon: Mängu eel tasub ära lugeda need lood:https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/kontaveidi-jargmine-vastane-saab-sotsiaalmeedias-rassistlikke-kommentaare-kurb-tunnistada-aga-see-on-juba-tavaline?id=86702055

Raul Ojassaar, Wimbledon: Tere hommikut (Eestis juba pärastlõunat!) siit Wimbledonist! Täna sain minagi tunnikese kauem magada, kuivõrd Anett Kontaveidi kohtumine ei ole ajakavas märgitud päris esimeseks matšiks. Jah - No.1 Courtil on ta küll kavas esimesena, kuid peaväljakul ja suuruselt teisel väljakul algab programm teistest platsidest kaks tundi hiljem.