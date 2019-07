OTSEBLOGI WIMBLEDONIST | Anett Kontaveit alustab Wimbledoni turniiri ameeriklanna vastu, mäng algab 14.30 paiku

Anett Kontaveit - Shelby Rogers

Raul Ojassaar, Wimbledon: Esimesed kohtumised algavad juba vähem kui 20 minuti pärast ning minagi siirdun peagi 14. väljaku äärde, kus Sofia Kenin ja Astra Sharma mängima hakkavad - selle kohtumise järel ongi kord Kontaveidi käes.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Tere päevast siit Londonist! Ilm Wimbledonis on täna väga ilus - päike paistab, aga käib vahel ka pilve taga; sooja on parajalt, mitte liiga palju. Värskelt lasti pealtvaatajad ka tennisepargi alale sisse ning kui enne sai siin rahulikult ringi jalutada, siis nüüd on väljakute vaheline ala juba rahvast täis. Alates sellest aastast on turvakaalutlustel kokku lubatud alale lasta 42 000 pealtvaatajat korraga - võite ette kujutada, mida kõike see tähendab.