OTSEBLOGI WIMBLEDONIST | Anett Kontaveit alustab Wimbledoni turniiri ameeriklanna vastu, avasett eestlannale nulliga!

Anett Kontaveit - Shelby Rogers

Gunnar Leheste: Shelby Rogersi võidukoefitsient, kui keegi tahab riskile minna, on kihlveokontorites live-panustamise rubriigis 17.00, vahepeal oli isegi 20.00

Kaspar Ruus: Kontaveit saab teise seti avageimi kätte, 1:0

Kaspar Ruus: Kontaveit lööb tugevalt eestkäega Rogersi jaoks püüdmatu palli, 40:30

Kaspar Ruus: Avasett kestis vaid 23 minutit, Kontaveit võitis 26 punkti, Rogers 9.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Võimas, muud midagi. Päris suur osa publikust otsustab nii ühepoolse avaseti järel lahkuda. Asemele tulevad mõistagi uued inimesed, ent vabu istekohti on nüüd tunduvalt rohkem kui enne.

Kaspar Ruus: Rogers lööb auti ja Kontaveit saabki esimese seti kätte. 6:0

Kaspar Ruus: Kontaveidil kasutada settpall!

Kaspar Ruus: Kontaveit on kahe punkti kaugusel seti võidust, 30:15

Raul Ojassaar, Wimbledon: Mängitud on 14 minutit ja seis on 5:0. Rogers on praegu totaalselt liimist lahti, aga Kontaveidi esituse kohta pole praegu ühtegi halba sõna öelda. Väga kindel, rahulik ja täpne.

Kaspar Ruus: Eestlanna võidab teisel katsel murdepalli ja pääseb juba 4:0 ette!

Kaspar Ruus: Kontaveit lööb eestkäe pikaks, 40:40

Kaspar Ruus: Kontaveidil kasutada taas murdepall!

Kaspar Ruus: Rogersi servigeimis seis 30:30

Kaspar Ruus: Kontaveit hoiab oma servi kindlalt ja on juba 3:0 ees

Raul Ojassaar, Wimbledon: Anett mängib seni väga korralikult ja paneb vastase eksima. Tribüünilt on aeg-ajalt ka üksikuid eestikeelseid ergutushüüdeid kuulda.

Kaspar Ruus: Kontaveit mängis hea stopi, eestlanna juba oma geimis ees 40:0

Kaspar Ruus: Kontaveit saab esimese murde kätte! 2:0

Kaspar Ruus: Rogers lööb auti, Kontaveidil kasutada kolm murdepalli

Kaspar Ruus: Rogers lööb võrku, Kontaveit ees 30:0

Kaspar Ruus: Rogers lööb tagant pikaks, avageim Kontaveidile, 1:0

Kaspar Ruus: Kontaveit mängib võrgus agressiivselt ja võidab punkti, 40:30

Kaspar Ruus: Rogers eksib servi vastuvõtul, 15:15

Kaspar Ruus: Kohtumine on alanud!

Raul Ojassaar, Wimbledon: Soojenduse lõpuni on veel minut - seejärel kiire lonks vett ja mäng võibki alata.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Loosiga sai esimesena servimise õiguse endale Kontaveit.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kontaveit ja Rogers on nüüd platsil. Kuigi temperatuur ei ole Wimbledonis midagi liiga erilist, kütab päike vahepeal päris kõvasti. Päikesekreem on kohustuslik.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Sharma jõud teise seti keskel aga rauges ning Kenin võtab 65 minutiga teenitud 6:4, 6:2 võidu. See tähendab, et peagi on platsile soojenduseks oodata ka Kontaveiti.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kenin võitis avaseti 6:4. Mäng oli aga päris võrdne, seega pole sugugi välistatud, et see võib kolmesetiliseks venida.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Kenini ja Sharma kohtumine on alanud.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Esimesed kohtumised algavad juba vähem kui 20 minuti pärast ning minagi siirdun peagi 14. väljaku äärde, kus Sofia Kenin ja Astra Sharma mängima hakkavad - selle kohtumise järel ongi kord Kontaveidi käes.

Raul Ojassaar, Wimbledon: Tere päevast siit Londonist! Ilm Wimbledonis on täna väga ilus - päike paistab, aga käib vahel ka pilve taga; sooja on parajalt, mitte liiga palju. Värskelt lasti pealtvaatajad ka tennisepargi alale sisse ning kui enne sai siin rahulikult ringi jalutada, siis nüüd on väljakute vaheline ala juba rahvast täis. Alates sellest aastast on turvakaalutlustel kokku lubatud alale lasta 42 000 pealtvaatajat korraga - võite ette kujutada, mida kõike see tähendab.