OTSEBLOGI | US Open: Avaseti kaotanud Kontaveit võitis mulluse Australian Openi poolfinalisti vastu teise seti kindlalt 6:2

US Open: Anett Kontaveit - Danielle Collins

Otsustava seti algus viibib päris pikalt, sest Collins lahkus väljakult.

Teise seti statistika on muljetavaldavalt Kontaveidi kasuks:

Kontaveit võidab teise seti kõigest 32 minutiga 6:2. Võimas vastus avaseti kaotusele.

Kontaveit pääseb kiiresti 40:0 ette. Settpall!

Kontaveit näitab hetkel väga kindlat mängu - teise seti äralöögid talle 10:7. lihtvigu vaid üks (vastasel juba 8). Murdepallid 4-st 2, vastane pole murdevõimalusi saanud.

5:2. Kontaveit murrab! Collins on hakanud väga palju eksima.

30:40. Kontaveit saab murdepalli.

30:30. Collins eksib jälle, kuid lööb järgmisel pallivahetusel Kontaveidi võrku tungimise järel täpselt tagajoonele.

15:15. Collins virutab palli võrku. Teise seti sundimata vead ameeriklanna "kasuks" 7:1.

15:0. Kontaveidi tõrje on väga ebatäpne.

4:2. Kontaveit hoiab pallingut.

30:15. Collinsile ilus punkt.

40:15. Eestlannal on pisut õnne, Collinsi tugev löök kukub võrgust tema väljakupoolele.

30:0. Esmalt hea serv ja siis sunnib Kontaveit vastase eksima.

3:2. Nüüd kerge ja kiire pallingugeimi võit Collinsile. Ja jälle lõppes see ässaga... Juba mängu seitsmes äss ameeriklannalt.

40:15. Kontaveit üritas tõsta üle võrku tunginud Collinsi, kuid lõi pikaks.

30:15. Collinsi täpne äralöök.

15:15 Collinsi servil.

Kui avasetis oli Kontaveidi esimese servi õnnestumise protsent 51, siis teises setis on see siiani 78.

3:1. Kontaveidilt kiired neli punkti ja servigeim hoitud.

30:0 Teine samasugune otsa.

15:0. Kontaveidilt väga täpne äralöök väljaku nurka.

2:1. Collins näitas külma närvi ning võitis neli punkti järjest. Geim talle.

Collinsilt ilus äralöök. Eestlannal polnud lootustki sinna jõuda. Mäng tasa.

Esimese murdepalli suudab ameeriklanna päästa.

Kontaveidil kaks murdepalli seisul 15:40. Collins tegi esimese topeltvea ja lõi seejärel auti.

Ilmub statistika, et Kontaveit on viimasest kümnest punktist võitnud kaheksa.

15:15. Kontaveit vastab esimese pallivahetuse kaotusele suurepärase äralöögiga väljaku äärest.

Collins on jahmunud olekuga ega suuda ilmselt mõista, mis on juhtunud.

2:0. Kontaveit loovutab vaid ühe punkti ja hoiab kindlalt pallingut.

Kontaveit juhib oma servil 30:15.

1:0. Suurepärane algus! Kontaveit alustab kohe murdega. Eestlannalt kolm äralööki.

30:40. Kontaveidile murdepall.

Teine sett on alanud. 30:15 Collinsi servil.

Avaseti statistika näitab, et just servil oli ameeriklanna märksa kindlam:

Teine settpall Collinsile!

Collins murrab ja võidab avaseti 7:5! Kontaveit ei saanud kuidagi esimest servi tööle ja lõi seejärel pikaks.

Kontaveit päästab teisel servil, kui Collins lõi võrku!

Collins saab settpalli, kui lööb Kontaveidile kehasse.

Tasa 30:30.

15:15. Kontaveit lööb võrku.

30:15. Collins tundub liiga kannatamatu ning põrutab tõrje kohe pikaks.

15:0. Kontaveit jäi teisel servil surve alla, kuid Collins eksis siis.

Jälle peab Kontaveit servigeimi võitma, et avasetis mängu jääda.

30:0 Collinsi tugev serv toob teise järjestikuse punkti.

5:6. Collins hoiab pallingut kindlalt. Jälle lõpetas ta geimi ässaga, see oli temalt mängu viies.

15:0 Collinsile. Kontaveit kukub tõrjel, kuid õnneks ei juhtu midagi hullu.

5:5. Collins ründas maruliselt, kuid tema viimane löök läks pikaks.

40:30. Väga oluline punkt Kontaveidile ja geimpall.

30:30. Kontaveidi löök läheb täiesti nässu, mäng tasa.

0:15. Ilus punkt Collinsile, kes mängib Kontaveidi nurka ja põrutab palli väljaku teise äärde.

30:15. Kaks kiiret punkti Kontaveidile. Esmalt lõi ameeriklanna auti, teise punkti sai eestlanna kergelt rabakuga.

SUPER! Kontaveit murrab ja on mängus tagasi! Seis 4:5. Collins oli ootamatult rabe ning tegi viimasel punktil lihtvea, lüües selgelt auti.

15:30. Ameeriklanna lööb pika pallivahetuse lõpuks auti.

Kaks murdepalli! Kontaveidil oli ka pisut õnne, et raske tõrje üle võrgu kukkus.

15:15. Esimene punkt Collinsile ässaga, teine Kontaveidile.

3:5. Kontaveit võidab teise oma servigeimi järjest kuivalt.

40:0. Eesti esireketilt hea serv, Collins tõrjub auti.

30:0 Kontaveidile.

15:0. Kontaveit mängib ründavalt ja agressiivselt ning sunnib ameeriklanna eksima.

Eestlanna hakkab servima, et avasetis mängu jääda.

2:5. Kontaveit eksib ja Collins hoiab pallingut.

Collinsile geimpall, Kontaveit lõi võrku.

30:30. Collins lööb pikaks.

30:15. Collins teeb Kontaveidi tõrje järel täpse löögi teise nurka ja eestlanna sinna ei jõua.

15:15. Kontaveidilt pallivahetuse lõpuks ilus äralöök.

15:0. Collins alustab oma servigeimi ässaga.

2:4. Võimas serv toob ka neljanda punkti. See pallingugeim kuulus Kontaveidile kuivalt.

Juba 40:0.

Kontaveit on väga keskendunud ja saab kiiresti 30:0 ette.

Kui Collins on võitnud 79% esimese servi punktidest, siis Kontaveit vaid 50%.

1:4. Collins hoiab kergelt oma pallingugeimi. Selle geimi lõpetas ta oma teise ässaga.

Ameeriklanna pääseb 40:15 ette.

15:15. Collinsi täpne tagantkäelöök toob viigi tabloole.

15:0. Kontaveit teeb võimsa tõrje.

1:3. Teise murdepalli Collins realiseerib!

Kontaveit lööb väga olulisel hetkel esimese ässa. 15:40.

Juba 0:40! Kolm murdepalli.

0:30. Collins jätkab väga agressiivset mängu.

0:15. Kontaveidil ei vea ja pall kukub võrgust tema väljakupoolele.

1:2. Collins hoiab oma pallingut. Taas üks pikk geim. Avasetti on mängitud 17 minutit.

Kontaveit lööb pika pallivahetuse lõpuks täpselt nurka.

Collinsi võimsa servi järel tõrjub Kontaveit võrku.

Collins teeb Kontaveidi tõrje järel ilusa äralöögi.

Mäng tasa 30:30.

Live`is näeb mängu näiteks www.eurosportplayer.com lehelt (tasuline).

Kontaveit saab Collinsi lihtvea järel esimese murdepalli!

0:30. Kontaveit võtab Collinsi teiselt servilt kaks ilusat punkti täpsete löökidega.

1:1. Kontaveit hoiab servi, kuid pidi kõvasti vaeva nägema.

Kontaveit lööb rabaku võrku. Mäng tasa.

Kontaveidil teine geimpall.

Nüüd teeb Kontaveit lihtvea ja mäng taas tasa.

Kontaveidilt ilus äralöök.

Ameeriklanna jõuab 40:40-ni.

40:15. Collins tõrjub võrku.

Esimene topeltviga, 30:15.

30:0. Collins mängib väga agressiivselt, kuid eestlanna on saanud oma servil kaks kindlat punkti.

15:0 Kontaveidile, ameeriklanna lõi võrku.

40:15 Collinsile.

0:1. Collins hoiab servi. Geimi lõpetas ta matši esimese ässga.

Ameeriklanna pääseb kiiresti 30:0 ette.

Collins alustas servimist.

Collins võitis loosi ja otsustas servimisega alustada. New Yorgis on hetkel 23 soojakraadi, vihma tänaseks õnneks ei ennustata.

Mängijad on väljakul ja algas soojendus.

Nüüd on märgitud mängu algusajaks 23.20.

Maailma kuues reket Tsitsipas alustas veenva võiduga Ramos-Vinolase üle. Tema võidunumbrid olid tund ja 40 minutit kestnud matšis 6:2, 6:1, 6:1. Kohe on Kontaveidi ja Collinsi kord.

https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/esimese-asetusega-karolina-pliskova-alustas-us-openit-kindlalt?id=90904659

Tsitsipas juhib Ramos-Vinolase vastu 6:2, 6:1. Kontaveidil on jätkuvalt lootus umbes 23.15 väljakule saada.

Becker kurjustas US Openist loobunud tippmängijatega. https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/endine-esireket-kritiseeris-tanaseid-tippe-ma-oleksin-kasvoi-ujunud-ule-atlandi-et-us-openil-mangida?id=90904205

Kaks Kontaveidi mängule eelnenud naisüksikmängu on lõppenud ning alanud on kohtumine Stefanos Tsitsipase ja Albert Ramos-Vinolase vahel. See tähendab, et hetkeseisuga ennustatakse, et Kontaveit-Collins peaks väljakule pääsema umbes kell 23.15.

https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/kes-on-danielle-collins-ja-mida-ennustavad-kihlveokontorid-kontaveidile?id=90892643