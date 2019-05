OTSEBLOGI PARIISIST | Pommuudis peaväljakult: Kanepi võimalik neljanda ringi vastane polegi teine reket Pliškova!

Kaia Kanepi - Veronika Kudermetova

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Prantslased võitsid teise seti kiire lõppmängu. Setid 1-1. Kanepi peab veel ootama.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 13. väljakul on kohe algamas Kontaveidi ja Kasatkina paarismäng.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 14. väljaku paarismängus algab teise seti kiire lõppmäng. Üks joonekohtunikest on eestlanna Kairi Karpa. Kaia mänguks ta tõenäoliselt siia ei jää. Mitte, et rahvus ei lubaks, aga vahetus saab lihtsalt otsa.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 14. väljaku meeste paarismängus käis just arst väljakul, prantslane Lamasine tellis ta. Teises setis seis 5:5. Couacaud ja Lamasine oma servil 30:15 juhtimas.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Pommuudis peaväljakult! 2. asetusega Karolina Pliškova kaotas Petra Marticile (WTA 31.) 3:6, 3:6. Kui Kaia täna võidab, siis kohtub pühapäeval Marticiga. Foto: AP/Scanpix

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Räägime rahast ka. https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/french-openi-kolmanda-ringi-voit-toob-sisse-juba-kuuekohalise-summa?id=86385295

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Pliškova lajatas just rabaku pikalt auti ja publik ohkas sügavalt. Jäi ka teises setis murdega 0:2 taha.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 14. väljaku meeste paarismängus võitsid eeldatavad favoriidid Ram/Salisbury avaseti 6:4. Loodetavasti läheb teine sett sama kiirelt.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Uudiseid peaväljakult: Martic võitis esimese seti Pliškova vastu kahe servimurdega 6:3. Kas üllatustulemus lähedal?

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Petra Martic murdis just peaväljakul esimest korda Pliškova servi ja läks avasetti 4:3 juhtima. Murre on toimunud ka 14. väljaku paarismängus. Täpselt sama seisuga juhivad seal avasetti 11. asetusega Ram/Salisbury.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Daily Express kirjutab, et 23-kordne suure slämmi tšempion Serena Williams mängib siin põlvevigastusega. "Mitte täiuslik," kirjeldas treener Patrick Mouratoglu ameeriklanna seisundit. Tegemist on sama vigastusega, mille pärast ta end tänavu Miami turniirilt maha võttis. "Põlv on okei, mitte täiuslik, aga kontrolli all. Ta on varemgi suuri slämme vigastusega võitnud, seega ta suudab valuga toime tulla," ütles treener.Serena (WTA 10.) kohtub homme kolmandas ringis 20-aastase kaasmaalase Sofia Keniniga (WTA 35.). Kasvuhooneväljaku lähedal (Simonne Mathieu väljak) nägin eile lapsehoidja valvsa pilgu all ringi silkamas Serena last Alexis Olympiat. Ema oli samal ajal peaväljakul teise ringi mängu alustamas.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Tänased mängud on alanud. Meie ootame, nagu uudises juba kirjas, 14. väljaku meespaarismängu Ram/Salisbury - Couacaud/Lamasine järele. Isiklikult viibin peaväljaku pressitribüünil Pliškova - Martici mängul. Järgmist vastast peab ju luurama.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kihlveokontorite koefitsiendid: Kanepi võit 1.59, Kudermetova 2.45. Kaia on kerge favoriit.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Hommikused soojendused läbi. Kanepi harjutas koos treener Ivan Bjelicaga lööke, servi, tõrjet, volley't... Tavapärane mängueelne harjutuskord. Kasutas oma pool tundi efektiivselt ära. Ilm on juba üsna palav, pilvi pole, aga ilmateate järgi hiljem natuke lubab. Kell 10.30 algas 10. väljakul Kudermetova treening ukrainlanna Lesia Tsurenkoga. Jõudsin seda vaadata viie minuti jagu ehk nägin ainult, kuidas nad teineteist tagajoonelt (üsna kaugel tagajoonest kusjuures, peaagu seljaga vastu seina) pommitasid. Kudermetova, kleenuke neiu, tundub väga nõtke sammuga ja heas füüsilises vormis olevat. Liikumine on tal kindlasti väga hea. Kaia on jällegi jõulisem. Mis me siin ikka ennustame, eks varsti näha ole, mis saama hakkab...

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Hommikused soojendused läbi. Kanepi harjutas koos treener Ivan Bjelicaga lööke, servi, tõrjet, volley't... Tavapärane mängueelne harjutuskord. Kasutas oma pool tundi efektiivselt ära. Ilm on juba üsna palav, pilvi pole, aga ilmateate järgi hiljem natuke lubab. Rahvast voorib väljakute vahel meeletult, isegi soojenduse ajal oli 14. väljaku tribüün pooltäis. Mänguks tuleb usutavasti täismaja. Kell 10.30 algas 10. väljakul Kudermetova treening ukrainlanna Lesia Tsurenkoga. Jõudsin seda vaadata viie minuti jagu ehk nägin ainult, kuidas nad teineteist tagajoonelt (üsna kaugel tagajoonest kusjuures, peaagu seljaga vastu seina) pommitasid. Kudermetova, kleenuke neiu, tundub väga nõtke sammuga ja heas füüsilises vormis olevat. Liikumine on tal kindlasti väga hea. Kaia on jällegi jõulisem. Mis me siin ikka ennustame, eks varsti näha ole, mis saama hakkab...

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Veel uudiseid sarjast "Huvitavaid fakte WTA statistikaraamatust": enne turniiri algust oli Naomi Osakal maailma esireketi kohale neli ohustajat. Mis siis juhtus? Kerber kaotas avaringis, Kvitova võttis end turniirilt maha ja Bertens andis loobumisvõidu. Nüüd on konkurentsis ainult maailma teine reket, Kanepi potentsiaalne neljanda ringi vastane Karolina Pliškova. Tšehhitar peab selleks jõudma vähemalt finaali. Kui Osaka edeneb poolfinaali, peab ta turniiri võitma.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Anett Kontaveit teeb hommikuse trenni Kanepiga samal ajal, 13. väljakul. Kui meediakeskusest saadud paber ei valeta, siis soojendavad end samaaegselt samal väljakul ka nende vastased, õed Chanid.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Meid täna kõige enam huvitaval 14. väljakul juba elu käib. Hetkel teevad seal sooja kell 11 (kohalik aeg) paarismängu alustavad Rajeev Ram ja Joe Salisbury. Kell 9.30 tuleb soojendusele Laura Siegemund (üksikmängus langes eile Belinda Bencici vastu, paarismängus peab täna teise ringi kohtumise) ning kell 10 on Kanepi kord sooja teha.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Tere hommikust! Tänane statistikakild: Kaia Kanepi jahib oma karjääri 80. võitu saviliivaturniiride põhitabelis (senine saldo on WTA andmetel 79-63). Kudermetova püüab samal ajal elus esimest korda kõrgemal tasemel (WTA Tour level) võita kolmandat matši järjest. Ta võitis küll tänavu märtsis Guadalajara turniiri Mehhikos, aga see oli WTA 125 sarja turniir.