OTSEBLOGI PARIISIST | French Open: mida suudab Kaia Kanepi avaringis maailma 18. reketi vastu?

KAIA KANEPI - JULIA GÖRGES

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Görgese soojendus lõppes. Midagi erilist sellest raporteerida pole, pooletunnine keha käima tõmbamine ainult. Kanepi saabus väljakule koos treener Ivan Bjelicaga. Uudishimulikku publikut voorib ka tribüünidele sisse-välja. Mõned võtavad juba toolidel istet.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Julia Görges saabus äsja 1. väljakul hommikusele soojendusele. Tema ja treeningu lõpetanud Mona Bartheli tiim ajavad veel lõbusalt juttu. Samal ajal tuli ka päike korraks pilve tagant välja. Väljaku töötajad kastavad veel platsi üle ja läheb soojenduseks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kihlveokontor Paf.com annab hetkeseisuga Kanepi võidukoefitsendiks 2.08, Görgesele 1.75. Loodaks väga, et kummalgi tervisega mingeid probleeme pole ja mõlemad saavad näidata oma tegelikke oskusi. Oleks kahju, kui ühe või teise mängu tagant paistaks mõni füüsiline komplikatsioon. Nii palju kui Saksa kolleegidelt kuulda on, siis Görgese füsioterapeut Florian Zitzelsberger (ühtlasi tema elukaaslane) tunnistas sakslanna viimasest reielihase vigastusest täiesti terveks eelmise nädala kolmapäeval. Mõned nädalad varem oli ta Stuttgartis kimpus veidra kaelavigastusega, mis lukustas närvide kaudu ka tema ühe käe sõrmed ja sundis vastasele Roomas loobumisvõidu andma. Arvatakse siiski, et sellest probleemist saadi ruttu jagu ning tegu oli ajutise nähtusega.Kaial, nagu Indrek Tustit rääkis, on kroonilisemad mured mõlema jala kannapiirkonnas, aga kui need mängida lubavad, siis oskused ja kogemused pole tal kuhugi kadunud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Norra ilmajaam Yr.no annab tänaseks sellise prognoosi, mis juba paika ei pea, sest kerget vihma on ju tulnud, asfalt on märg. Aga bussijuht näis ilmateatega kursis olevat, öeldes oma reisijatele: "Don't worry, the weather will be better!"

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Hommikust! Alustame ilmateatega, mis kõige rõõmsam just ei tule. Aga väga kurvastuseks ka põhjust pole. Aeg-ajalt tibutab kerget uduvihma, aga katted on väljakutelt maas ning 1. väljakul juba elu käib (Mona Barthelil on alates kella 8-st - kohalik aeg - ette nähtud tunniajane treening). See pilt on tehtud meedia bussist teel hotellist keskusesse.