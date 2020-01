OTSEBLOGI | Kontaveit võitis maailma seitsmenda reketi vastu avaseti nulliga!

Eestlanna läheb kolmandas ringis vastamisi maailma seitsmenda reketi Belinda Benciciga, kes oli viimati 7:5, 7:5 parem 2017. aasta French Openi võitjast, lätlannast Jelena Ostapenkost (WTA 45.).

Kontaveidi ja Bencici mäng on kavas Margaret Court Arena teise matšina, mis algab orienteeruvalt kell 03.30 - 04.00. Avakohtumises lähevad seal kell 02.00 vastamisi Angelique Kerber (WTA 18.) ja Camila Giorgi (WTA 102).

"Ta on viimasel ajal hästi mänginud. Minul midagi kaotada ei ole. Selge on, et pean Bencici vastu oma parimat tennist näitama, kui tahan võita," sõnas Kontaveit eelseisva matši kohta pärast hispaanlanna Sara Sorribes Tormo (WTA 91.) alistamist.

Edu korral kohtub Kontaveit neljandas ringis ehk kaheksandikfinaalis kas 19. asetusega horvaatlanna Donna Vekici või poolatari Iga Swiatekiga (WTA 56.).

Anett Kontaveit - Belinda Bencic 6-0 Kontaveit realiseerib teise murdepalli ja võidab maailma seitsmenda reketi vastu avaseti nulliga! 5-0 Kontaveit kingib oma servil Bencicile vaid ühe punkti. Bencici esimese servi protsent on kõigest 27%, esimeselt servilt võidetud punktide protsent 33% ja teiselt servilt 25%. Kontaveidi vastavad numbrid 73, 82 ja 75. 4-0 Kontaveit murrab taas! Bencici topeltviga seisul 30:30 kinkis Kontaveidile murdepalli, mille ta tõrjelt äralöögiga ka kohe ära kasutas! Ilus on vaadata Anetti niimoodi dikteerimas mängu :) Swiatek võitis esimese seti Vekici vastu 7:5. 3-0 Kontaveit hoiab enda servigeimi nulliga! 2-0 Kontaveit murrab! Bencic alustas enda servigeimi topeltveaga, aga sai tänu kiirele võrku tungimisele mängu tagasi. Kuna Bencici esimene serv ei töötanud, olid kaks järgmist punkti Kontaveidile kerge saak. Lõpuks sai servi tööle, aga eksis ise eeskäelöögil. 1-0 Kontaveit hoiab oma servi. Punktid tulid enamasti tänu Bencici tõrjevigadele. Oma serv oli muidugi ka hea. Šveitslanna sai kätte kaks punkti. Soojendus läbi. Mäng võib alata! Eurosport 1 näitab samal ajal selle paari võimalike järgmiste vastaste Donna Vekici ja Iga Swiateki mängu. Eurosport 2-lt tuleb samuti üks teine naiste kohtumine. Bencic võitis loosi ja valis poole, Anett alustab servimist. Veel väike soojendus ja siis hakkab pihta. Kontaveit ja Bencic saabuvad väljakule. Kerber võitis mängu 6:2, 6:7, 6:3. Väljak on Kontaveidi ja Bencici jaoks vaba. Meid huvitava väljaku esimeses mängus Camila Giorgi ja Angelique Kerberi vahel on käimas kolmas sett, mida Kerber juhib 4:1. Mida rääkis Kontaveit enne kohtumist Benciciga? Kuidas jõudis Anett Kontaveit kolmandasse ringi?