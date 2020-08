OTSEBLOGI | Kontaveit mängib US Openi avaringis mulluse Australian Openi poolfinalistiga

US Open: Anett Kontaveit - Danielle Collins

Mängijad on väljakul ja algas soojendus.

Nüüd on märgitud mängu algusajaks 23.20.

Maailma kuues reket Tsitsipas alustas veenva võiduga Ramos-Vinolase üle. Tema võidunumbrid olid tund ja 40 minutit kestnud matšis 6:2, 6:1, 6:1. Kohe on Kontaveidi ja Collinsi kord.

Tsitsipas juhib Ramos-Vinolase vastu 6:2, 6:1. Kontaveidil on jätkuvalt lootus umbes 23.15 väljakule saada.

Kaks Kontaveidi mängule eelnenud naisüksikmängu on lõppenud ning alanud on kohtumine Stefanos Tsitsipase ja Albert Ramos-Vinolase vahel. See tähendab, et hetkeseisuga ennustatakse, et Kontaveit-Collins peaks väljakule pääsema umbes kell 23.15.

