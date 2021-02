OTSEBLOGI | Kontaveit alustab Australian Openit tugeva valgevenelanna Sasnovitši vastu

Australian Open: Anett Kontaveit vs Aliaksandra Sasnovitš

30:15 Kontaveit jääb nüüd ise pisut hätta ja lööb palli võrku.

Sasnovitš läks 15:0 ette, aga Kontaveit pani hea tõrjega valgevenelanna surve alla, lõpuks pall audis. 15:15.

1-0 Kontaveit hoiab oma servi siiski kindlalt. Ilus algus.

40:15 Sasnovitš saab mängu esimese punkti Kontaveidi lihtveast.

40:0 Ilus eeskäelöök ja serv toovad Anetile veel kaks punkti.

Päris pikk punkt alustuseks. Kontaveit tungib võrku ja sunnib Sasnovitši eksima. 15:0.

Soojendus läbi. Kontaveit alustab servimist.

Sasnovitš võitis loosi ja valis tõrje.

Kontaveit ja Sasnovitš on teel väljaku poole.

21-aastane austraallane Popyrin võitis 13. asetusega belglast Goffini viiendas setis 6:3. Väljak, kus hetkel käib tribüünidel korralik möll, tehakse õige pea vabaks ning siis saavad Kontaveit ja Sasnovitš end oma mänguks valmis panna. https://twitter.com/AustralianOpen/status/1359021563513720835

Meeste mäng Goffin-Popyrin ei saanud veel läbi. Kokku neli matšpalli päästnud Popyrin võitis kiire lõppmängu 8:6 ja viis mängu viiendasse setti. Publik on oma soosiku taga, aga noormees on endaga suhteliselt läbi, füsioterapeut on kaks korda väljakul käinud. Mäng on kestnud juba 3 tundi ja 14 minutit.

Neljas sett otsustatakse meeste mängus kiires lõppmängus.

Goffinil oli kaks matšpalli. Olles need maha mänginud, tegi ta 40:40 seisul topeltvea ning lasi Popyrinil seejärel murda. 5:5 - neljas sett Kontaveit-Sasnovitši matšile eelnevas mängus jätkub.

Goffin hakkab kohe 5:4 eduseisust neljanda seti ja matši võidu peale servima.

Goffin tegi neljanda seti esimese servimurde ja asus 4:3 juhtima. Väike lootus on, et see sett jääb nende meeste vahel viimaseks.

Popyrin kutsus neljanda seti 3:2 eduseisus füsioterapeudi väljakule. Kaks ja pool tundi kestnud kohtumine on austraallasel krambid tekitanud.

Kontaveidi mängule eelnevas meeste mängus on Goffin võitnud kolmanda seti 7:6 (4) ja juhib matši settidega 2:1. Neljanda seti algus on jälle tasavägine (hetkel 1:2).

Juba on selge, et kui Kontaveit täna võidab, siis kohtub ta teises ringis maailma hetke 60. reketi Heather Watsoniga.

https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/kaia-kanepi-poleks-oodanud-et-nii-hasti-mangu-alustan?id=92505015

Avaseti võitis Goffin 6:3, teise Popyrin 6:4, kolmandas on seis 2:2. Tuletame meelde, et mehed mängivad kolme seti võiduni, seega kui just keegi loobumisvõitu ei anna, siis läheb siin veel aega.

3. väljakul on käimas päeva teine mäng belglase Goffini (ATP 15.) ja austraallase Popyrini (ATP 113.) vahel. Goffin juhib avasetti 5:3. Peale neid on Kontaveidi ja Sasnovitši kord väljakule astuda.