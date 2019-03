OTSEBLOGI | Kaia Kanepi võitis Miami tippturniiri esimeses kohtumises avaseti kindlalt 6:3

Põhitabelisse pääsuks on vaja Kanepil võita kaks vastast. Kui eestlanna täna võidab, läheb ta järgnevalt kokku kas Timea Babosi (WTA 102.) või Stefanie Vögelega (WTA 109.).

Miamis mängib ka Anett Kontaveit (WTA 19.), kuid tema alustab otse põhitabelist.

Delfi vahendab orienteeruvalt kell 20.30 algavat Kanepi ja Giberti mängu otseblogi vahendusel. Varem pole tennisistid omavahel kordagi kohtunud.

Kaia Kanepi - Paula Badosa Gibert

2:0. Kanepi realiseerib teise murdepalli ja võidab hispaanlanna pallingugeimi!

1:0. Kanepi alustab teist setti oma servigeimi hoidmisega. Vastane pole veel jõudnud ühegi murdepallini.

6:3. Badosa Gibert suudab kolm settpalli päästa, kuid neljandat enam mitte. Avasett 30 minutiga kindlalt eestlannale.

5:3. Kanepi loovutab ühe punkti ja hoiab taas oma servigeimi kindlalt.

4:3. Hispaanlanna jääb 0:30 kaotusseisu, kuid suudab raskest seisust välja tulla ja geimi võita.

4:2. Kanepi võidab oma pallingu ja hoiab eduseisu. Siiani on eestlanna oma servigeimid veenvalt võitnud.

3:2. Gibert hoiab pallingut.

3:1. Kanepi hoiab oma servigeimi.

2:1. Kanepi saab kolm murdepalli ja suudab viimase neist realiseerida.

1:1. Kanepi loovutas oma servigeimis vaid ühe punkti ja viigistas seisu.

0:1. Avageim kuivalt hispaanlannale.

Kanepi jääb kiiresti 0:40 kaotusseisu.

Mäng algas!

Avasetis alustab servimist Paula Badosa Gibert.

Monica Niculescu on alistanud Lara Arruabarrena ligi kaks tundi kestnud lahingus 6:0, 2:6, 6:4. Seega on peatselt algamas Kanepi ja Giberti matš.

Kolmandas setis on Niculescu ja Arruabarrena matšis seis 3:3.

Arruabarrena võidab Niculescu vastu teise seti 6:2 ning mäng on viigis 1:1. Seega on juba üsna kindel, et enne kella kaheksat Kanepi matš ei alga.

Hetkel on Kanepi-Giberti matšile eelnevas mängus Monica Niculescu ja Lara Arruabarrena vahel jõutud seisuni 6:0, 2:4.

Tere, tennisesõbrad! Kaia Kanepi (WTA 90.) alustab täna õhtul kõrgetasemelist Miami tenniseturniiri, kui kohtub kvalifikatsiooni avaringis hispaanlanna Paula Badosa Gibert`ga (WTA 130.). Matš võib alata orienteeruvalt kell 19.45.