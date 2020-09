OTSEBLOGI | Kaia Kanepi võitis maailma 57. reketi vastu avaseti mängleva kergusega!

KAIA KANEPI - KATERINA SINIAKOVA

Kanepil on olnud juba 10 murdepalli, millest ta on realiseerunud neli (Siniakova 1/1).

1:0. Kanepi murrab täpse äralöögiga.

Kanepi tõrjub taas hästi ja Siniakova lööb kohe auti.

Kanepi sai kolmanda murdpalli, kuid lööb siis võrku. Mäng tasa.

Tsehhitar suudab mõlemad murdepallid päästa.

15:40 ja Kanepil kohe kaks murdepalli.

15:30. Kanepi löögid on liiga võimsad ja Siniakova lihtsalt ei jõua pallini.

Teine sett algas. 15:15 Siniakova pallingul.

Avaseti statistika on lausa masendavalt ühepoolne.

Kanepi hoiab pallingut kuivalt ja võidab avaseti kõigest 28 minutiga 6:1. Suurepärane algus!

Kanepi oma servil kiirelt 30:0 ette.

Hetkel on raske uskuda, et eduseisus olev mängija on maailma edetabelis 100. ja kaotaja 57. kohal..

5:1. Kanepi murrab juba kolmas kord!

Juba 40:0 ja kolm murdepalli! Siniakova toob Kanepi tugevad löögid raskustega ära, kuid lõpuks ei jõua ta tagajoonel pallini.

Kanepi teeb kümnenda äralöögi ja pääseb 30:0 ette.

Siniakova servil esimene punkt Kanepile.

4:1. Kanepi hoiab oma servi kindlalt. Winner`id on kogenud eestlanna kasuks juba 9:1. Kui esimese servi õnnestumise protsent on üsna võrdne (75 vs 77%), siis oma teiselt servilt pole Siniakova saanud veel ühtegi punkti.

Kanepi on selgelt parem hetkel, ta juhib 40:15.

15:15 Kanepi servil.

3:1. Kanepi murrab teistkordselt! Tšehhitar lõi pika pallivahetuse lõpuks auti.

Kanepi saab veel ühe murdepalli, kui Siniakova lõi pikaks.

Kanepi tõrje ebaõnnestub täielikult. Mäng tasa.

Ka teine murdepall ei too edu.

Esimest murdevõimalust eestlanna ei realiseeri, lüües võrku.

40:0 ja Kanepil kolm murdepalli.

Kanepi mängis vastase platsilt välja ja võtab kindla punkti.

15:0. Kanepilt kuues äralöök.

Winnerid on hetkel Kanepi kasuks 5:0, sundimata vead 6:6.

2:1. Kanepi lööb pika pallivahetuse lõpuks auti ja tšehhitar murrab! See murre tuli väga ootamatult, sest eestlanna juhtis veel turvaliselt 40:15.

Kanepi lööb võrku ja annab tšehhitarile esimese murdevõimaluse.

Kanepi sai edu, kuid järgmine punkt Siniakovale.

Mäng tasa. Tšehhitaril oli veidi abi ka võrgupuutest.

40:30. Kanepi lõi pikaks.

Kanepi hea servi järel lööb tšehhitar stopi võrku. 40:15.

30:15. Kanepi juhib oma pallingul.

2:0. Kanepi mängib ründavalt ja murrab! Siniakova on mängu alguses suurtes raskustes. Kui Kanepil on kirjas neli äralööki, siis Siniakoval 3 sundimata viga.

Esimene murdepall Kanepile.

15:30. Kanepi tõstab palli kenasti üle Siniakova, kes on läinud võrku.

15:15. Siniakova lööb esimese pallivahetuse pikaks. Seejärel lööb Kanepi auti.

1:0. Kanepi võidab oma esimese servigeimi kiiresti ja pingevabalt.

Kanepilt esimene äss - 40:15.

30:15, eestlanna lõi võrku.

Kanepi pääseb kiiresti 30:0 ette.

Kanepi alustas servimist!

Avasetis alustab servimist Kanepi.

35-aastane Kaia Kanepi ja temast 11 aastat noorem Katerina Siniakova on tulnud väljakule, algas soojendus.

2014. aasta US Openi võitja Cilic tegi võimsa tagasituleku ning alistas Kudla 6:7 (3), 3:6, 7:5, 7:5, 6:3. Matš kestis üle kolme ja poole tunni. Nüüd tuleb lõpuks Kanepi ja Siniakova kord.

Kanepi mängu alguseks pakutakse 00.40.

Cilic võidab neljanda seti Kudla vastu 7:5 ning selles matšis ootab ees otsustav viies sett. Kohtumine on kestnud juba 3 tundi.

Cilici ja Kudla neljas sett on jõudnud seisuni 4:4. Vaevalt enne 00.30 Kanepi väljakule pääseb.

Cilic võidab kolmanda seti 3:5 kaotusseisust 7:5 ning nüüd on kindel, et Kanepi enne südaööd väljakule ei pääse.

Cilic on välja võidelnud viigi 5:5. See matš ei pruugi veel niipea lõppeda.

Ukrainas sündinud, aga USA-d esindav Denis Kudla (ATP 111.) on valmistamas suurüllatust, juhtides Cilici vastu kolmandas setis 5:3.

Kanepi ja Siniakova mängule eelnevas kohtumises on 31. asetusega Marin Cilic suurtes raskustes Denis Kudla vastu. Horvaat on kaotanud esimesed setid 6:7 (3) 3:6. Hetkel algab kolmas sett. Kui Cilic suudab mängu pöörde tuua, ei pruugi Kanepi enne südaööd väljakule pääseda.