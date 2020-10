OTSEBLOGI | Kaia Kanepi võitis Istanbuli ITF-i turniiri finaalis nimeka venelanna vastu avaseti

Tegemist on tõelise veteranide duelliga, sest Kanepi on 35 ja Zvonarjova 36-aastane. Kahjuks Delfile teadaolevalt otsepilti sellest mängust võimalik vaadata ei ole.

2010. aasta oktoobris WTA edetabelis teisel kohal ära käinud venelanna võitis alles hiljuti US Openi paarismängutiitli ning on suure slämmi tiitleid paarismängus korjanud karjääri jooksul veel neli. Üksikmängus on tema säravamateks saavutuseks 2008. aasta Pekingi olümpia pronksmedal ning Wimbledonis ja US Openil 2010. aastal finaali jõudmine.

Zvonarjova alistas poolfinaalis 6:2, 6:1 Suurbritannia tennisisti Francesca Jonesi (WTA 257.). Kanepi oli 6:4, 6:2 üle rumeenlannast Jaqueline Cristianist (WTA 169.).

Profikarussellis on Kanepi ja Zvonarjova omavahel kohtunud kaks korda. 2010. aasta US Openi veerandfinaalis sai venelanna 6:3, 7:5 võidu, 2018. aasta Jurmala turniiri avaringis sai Kanepi tulemusega 6:2, 6:2 võidu. Noorteklassis läksid naised vastamisi 2000. aasta juunis German Junior Openi veerandfinaalis, kus Kanepi alistas Zvonarjova 6:4, 6:3 ning purjetas sealt edasi turniirivõiduni.

Kanepi püüab oma karjääri 23. ITF-i finaalis 17. tiitlit. 12 korda WTA turniiridel võidutsenud Zvonarjoval on ITF-i tiitleid kolm, viimane neist jääb 2017. aastasse.

Delfi hoiab lugejaid Kanepi - Zvonarjova finaali käiguga kursis tekstipõhise otseülekande vahendusel.



Kaia Kanepi - Vera Zvonarjova 2-3 Kanepi tuli raskest seisust välja ja murdis venelanna pallingu! Zvonarjova on oma servigeimis 40:30 ees. Zvonarjova lõpetas geimi ässaga ja läks 3:1 juhtima. Kanepi sai kätte kaks punkti. 1-2 Zvonarjova hoidis oma servi. Teises setis on seis 1-1 ja Zvonarjoval kasutada kaks geimpalli. Esimeses geimis sai Kanepi venelanna pallingult vaid ühe punkti, teises geimis läks Kanepi 40:30 ette, Zvonarjova viigistas 40:40 ning järgmised kaks punktid olid Kaia omad. Ässad Kanepile 2:0Topeltvead 0:11. serv sisse: 54% - 76%1. servi punktid: 60% - 41%2. servi punktid: 100% - 86%Murdepallid: 3/6 - 2/5 Käes! Kanepi võidab esimese seti 48 minutiga 6:3. Kolmas settpall. Kanepil oli ka teine settpall, kuid Zvonarjova viigistas uuesti 40:40. Kanepi lõi ässa ja omas vahepeal juba settpalli. Hetkel taas 40:40. 40:40 Kanepi viigistab. 30:40 Zvonarjoval kasutada murdepall. 5-3 Zvonarjova lõpetas geimi topeltveaga. Zvonarjova on pärast 30:30 viigiseisu läinud ette 40:30. 40:40 Kanepi viigistab. Mängu algusest on kulunud 38 minutit. 4-3 Zvonarjova murrab Kanepi servi päeva pikimas geimis. Murded 2:2. Kanepi suudab selle päästa ja geim jätkub. Zvonarjova on maratongeimis võitnud endale kätte murdepalli. 40:40 Zvonarjova püsib veel mängus. AD:40 Kanepi haarab eduseisu. 40:40 Zvonarjova ei lase sellel geimil veel minna. Kanepil peale 30:30 viigiseisu kasutada 40:30 seisul geimpall. 4-2 Kanepi murrab kohe jälle vastu. Servimurded eestlannale 2:1. 15:40 Kanepil kasutada kaks murdepalli. 3-2 Zvonarjova murdis Kanepi pallingu. Kaia mängis maha 30:15 edu. 3-1 Zvonarjova hoiab oma pallingut ja saab esimese geimivõidu kirja. 40:40 Zvonarjova suudab selle päästa. 30:40 Kanepil kasutada järjekordne murdepall. 3-0 Kanepi läks oma servigeimi 30:0 juhtima ja pärast 40:30 edu vormistas ka geimivõidu. See on äge statistika. Selliseid ITF-i finaale just preagu tihti ei kohta. https://twitter.com/AnnaK_4ever/status/1322481098878758913 2-0 Kanepi võitis tasavägise geimi. Esimene servimurre ka juba nähtud. 40:40 Venelanna suudab murdepalli päästa. 30:40 Kanepil on murdepall. Zvonarjova servigeimis on seis 30:30 1-0 Kanepi võitis esimese servigeimi nulliga. Kolmanda punkti võitis ta ässaga. Mängijad on soojendusel. Kirjutasime täna ka Kenneth Raisma edukast nädalast Prantsusmaa turniiril, mis kahjuks temast sõltumatutel asjaoludel pooleli jäi. https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/aasta-parimat-turniiri-teinud-raisma-pidime-mangud-katki-jatma-sest-prantsusmaalt-tagasi-saamisega-oleks-keeruliseks-lainud?id=91531683