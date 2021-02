OTSEBLOGI | Kaia Kanepi kohtub Australian Openi teises ringis tiitlikaitsja ja maailma neljanda reketi Sofia Keniniga

Kaia Kanepi (WTA 65.), kes alistas avaringis lätlanna Anastassija Sevavstova (WTA 53.) 6:3, 6:1, läheb Margaret Court Arenal vastamisi tiitlikaitsja ja maailma neljanda reketi Sofia Keniniga. Ka see matš on antud väljaku teine kohtumine, kuid ei alga enne kella 4 varahommikul.

Kanepi ja Kenin on seni kohtunud ühe korra. Eestlanna võttis 2018. aastal Roomas kvalifikatsiooni esimeses ringis kolmes setis võitis. „Mäletan, et see oli raske mäng liiva peal. Siis ta oli veel noor ja tulevane täht. Mõtlesin veel, et nii hästi mängib oma vanuse kohta. Nüüd on kõvaväljaku peal, teised tingimused, teine aasta. Ei oska öelda, kuidas kulgeb. Kindlasti tunneb ta end nendel väljakutel hästi. Aga praegu ma pole veel selle mängu peale mõelnud,“ meenutas Kanepi avaringi kohtumise järel.

Kaia Kanepi vs Sofia Kenin Kenin võitis loosi ja valis tõrje. Ilm on 31 kraadi ja tuul 23 km/h. Senise Melbourne'i "tennisemullie" kuumim päev. Kanepi ja Kenin sammuvad väljakule (Kanepi maskiga, Kenin ilma). Publikut on veel üsna hõredalt, aga siin turniiril ongi raske hinnata, kui täis need kohad peaksid olema, sest müüki paisatakse vaid pooled piletid. Rõõmustavad uudised! Bencic võitis Kuznetsovat 7:5, 2:6, 6:4 ning väljak on Kenini ja Kanepi jaoks kohe-kohe vaba. Hommikust, tennisesõbrad! Kell 4 Kanepi ja Kenin Margaret Court Arenale kindlasti veel astuda ei saa, sest esimene kohtumine Belinda Bencici ja Svetlana Kuznetsova vahel läks just kolmandasse setti. 11. asetusega Šveitslanna võitis avaseti 7:5, venelannale kuulus teine sett 6:2.