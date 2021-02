OTSEBLOGI JA FOTOD | Kanepi ilus teekond Australian Openil lõppes taas kolmandas ringis, matšpalli päästnud Vekic eksis natuke vähem

Australian Open: Kaia Kanepi - Donna Vekic

Gunnar Leheste: Mida edasi teed ja kuidas vaatad praegu ette Tokyo olümpiale, kuhu sa oma edetabelikohaga peaksid pääsema? "Tokyoni on nii palju aega. Ei tea, kas toimub või ei toimu. Tundub, et pikaajalisi plaane praegu eriti teha ei saa. Olen end Dohasse ja Dubaisse üles andnud, aga need tulevad liiga järjest. Ma ei teadnud enne Australian Openit, kuhu ma põhitabelisse pääsen. Ilmselt mängin järgmisena Miamis."

Gunnar Leheste: Sa oled viimastel nädalatel palju mänginud. Kas väsimus tuli ka sisse? "Jah, esimeses mängus olin värskem kui täna. Eks see käib nende mängudega kaasas."Jääd sa kokkuvõttes oma turniiriga rahule? "Niikaua, kuni ei võida, siis saab alati paremini. Aga ma mängisin hästi, sellega olen rahul."Kas kolmandas setis oleks publik abiks olnud? "Arvan, et mitte. Areen ei oleks nende tingimustega nagunii täis olnud. Eelmistel päevadel, kui publikut oli, polnud mul samuti väga palju peatvaatajaid. Ei usu, et see midagi muutnud oleks."

Gunnar Leheste: Mis siis ikkagi otsustavaks võis saada? Kanepi: "Mulle tundub, et tema sai natuke rohkem oma mängu mängida kui mina. Ta sai servist palju initsiatiivi ja keskelt eeskäega domineerida."Millest võisid tingitud olla rohked lihtvead eriti teises setis? "Kui ma oskaks öelda, siis ma poleks neid lihtvigu teinud. Need polnud suured audid, aga väiksed vead siiski. Ei oska öelda praegu."

Gunnar Leheste: Kaia Kanepi kommentaar pressikonverentsilt: "Raske mäng. Nägin statistikast, et võitsime võrdselt punkte. Raske on nii kaotada. Arvan, et ta mängis väga hästi. Oli tasavägine matš. Aga üks pidi võitma ja teine kaotama. Vahel mängisin mina hästi, siis tema. Ma ei saanudki mängu jooksul aru, kas tema mängis nii hästi või ei tundnud mina end vahepeal mugavalt, või oli see sellest, et mängisin kehvasti. Tundub, et oli siiski tasavägine."

Gunnar Leheste: Statistika:Kanepi - Vekic1. serv 56% - 60%Ässad 7-4Topeltvead 3-4Äralöögid 46-38Lihtvead 44-34Murdepallid 4/7 - 4/17Võrgupallid 12/16 - 5/8Kõik punktid 115-115

Gunnar Leheste: Kaia Kanepi pressikonverents algab veidi vähem kui poole tunni pärast.

Gunnar Leheste: "Ta mängis kogu mängu uskumatult. Pidin lõpuni võitlema ja mul on hea meel, et edasi pääsesin," lausus Vekic.

Gunnar Leheste: Vekic viskab reketi maha ja paneb käed suu ette. Milline matš! Paraku andis Kaia oma mängutasemes teisest setist alates kõvasti järgi. Vägevalt võidelnud Vekic vajub pingil pisaratesse.

Jaan Martinson: Midagi pole teha. Kaia ei mänginud kaugeltki parimat tennist, ei hoidnud initsiatiivi ja sinna see mäng läks.

Gunnar Leheste: Kahjuks on nüüd kõik. Kanepi jääb Australian Openi kolmandasse ringi pidama.

Gunnar Leheste: 40:AD eeskäe äralöök toob Vekicile veel ühe matšpalli.

Gunnar Leheste: Kanepi päästis matšpalli. 40:40.

Gunnar Leheste: Matšpall Vekicil.

Gunnar Leheste: 30:30 Kanepilt hea serv.

Gunnar Leheste: 15:30 Vekic kahe punkti kaugusel matšivõidust.

Gunnar Leheste: 15:15 Ilus serv Kanepilt.

Gunnar Leheste: Kaia servil esimene punkt Vekicile. 0:15

Gunnar Leheste: 4-5 Vekic hoiab servi.

Jaan Martinson: No mida sa teed... Vekicilt 0 : 30 pealt neli head servi.

Gunnar Leheste: 15:30 Võimas serv aitab Vekicil punkti võita.

Gunnar Leheste: 0:30 Vekici servigieimis.

Gunnar Leheste: Ilus võrgumäng Kanepilt! Lähe Vekici servigeimi juhtima.

Jaan Martinson: Kaia esimesed servid kasti ei taba ja teised, tundub, on kehvemaks jäänud. Aga pallingut ta hoiab.

Gunnar Leheste: 4-4 Servigeim hoitud. Nüüd algavad alles närvilised hetked...

Gunnar Leheste: 40:30 Kanepil geimpall, Vekic lõi võrku.

Gunnar Leheste: Kanepi servil seis 30:30.

Gunnar Leheste: 3-4 Kanepi viimane pall läheb pikaks, Vekic hoiab oma servi.

Gunnar Leheste: 40:30 Vekic võidab endale geimpalli.

Gunnar Leheste: 15:30 Linnud lendavad valjusti üle väljaku, aga Kanepil pole aega neid vaadata. Võimas eeskäsi toob punkti.

Gunnar Leheste: 15:0 Vekicile. Ebapuhas pallitabamine Kanepilt, pall kaarega audis.

Jaan Martinson: Nüüd oleks aeg taas Vekici pallingugeim murda.

Gunnar Leheste: 3-3 Kanepile väga vajalik servi hoidmine. https://twitter.com/Anueesti1/status/1360441641153142786

Gunnar Leheste: Jennifer Brady ootab siit oma vastast. https://twitter.com/WTA_insider/status/1360441271945371651

Gunnar Leheste: 40:40 Kanepi eksib ka ise. Vekici tõrje oli liiga hea.

Gunnar Leheste: 40:30 Vekic lööb eeskäega võrku ja Kanepil geimpall.

Gunnar Leheste: Päeva 14. tagakäe äralöök toob Kanepile seisuks 30:30.

Gunnar Leheste: 2-3 Vekic üritas Kanepi stopplöögiga üle kavaldada, aga Kaia sai selle kätte ja lõikas punktiks! Murre tagasi tehtud! Tõusu nüüd!

Jaan Martinson: Niipea, kui Kaia suudab olla agressiivne ja lüüa palle väljakule, on kõik taas korras.

Gunnar Leheste: 15:40 Võimas tagakäsi toob Kanepile murdepalli. Kuuenda täna, Vekicil on neid olnud juba 15.

Gunnar Leheste: 15:30 Ilus eeskäe äralöök toob Vekicile punkti.

Gunnar Leheste: Vekic on oma servil 0:30 taha jäänud ja võtab varjus seistes väikse mõttepausi.

Jaan Martinson: Kaial pole enam oma mängu ollagi kahjuks.

Gunnar Leheste: 1-3 Kanepi lõpetab geimi topeltveaga. See oli valus kingitus Vekicile.

Gunnar Leheste: 40:AD Kanepi pall kukub auti, Vekicil viies murdepall.

Gunnar Leheste: 40:40 Eeskäelöök audis. Geimivõitu Kaia veel ei saa.

Gunnar Leheste: AD:40 Kanepi võitleb end eduseisu.

Gunnar Leheste: 40:40 Kanepi lajatab oma päeva kümnenda tagakäe äralöögi.

Gunnar Leheste: Vekici tugev eeskäelöök paneb Kanepi tagakäega eksima. Murdepall number neli.

Gunnar Leheste: Veel murret ei tule, Vekic pommitab võrku.

Gunnar Leheste: 40:AD Vekicil kolmas murdepall selles geimis.

Gunnar Leheste: 40:40 Kanepilt tagakäe äralöök. Kaks murdepalli päästetud.

Gunnar Leheste: 15:40 Aga siis tuleb aut ja Vekicil kaks murdepalli.

Gunnar Leheste: 15:30 Kanepi saab ka geimi sisse.

Gunnar Leheste: 30:40 Esimene murdepall päästetud, Vekici tagakäelöök oli veidi pikk.

Gunnar Leheste: Kanepi jääb oma servil 0:30 taha.

Jaan Martinson: Midagi pole teha, eksivad mõlemad, aga Vekic on õige pisut kindlam.

Gunnar Leheste: 1-2 Kanepi pommitab eeskäelöögi auti ja Vekic hoiab servi.

Gunnar Leheste: AD:40 Kanepi lööb võrku, veel üks geimpall Vekicil.

Gunnar Leheste: 40:40 Eeskäelöök läheb Vekicil kaks meetrit auti. Teist korda selles geimis tasa mäng.

Gunnar Leheste: AD:40 Ilusti üles ehitatud punkt ja äralöök Vekicilt.

Gunnar Leheste: 40:40 Vekic päästab hea serviga (181 km/h) murdepalli.

Gunnar Leheste: 30:40 Võimas eeskäe äralöök toob Kanepile murdepalli.

Gunnar Leheste: 15:30 Kanepilt tõrjeviga.

Gunnar Leheste: Kanepi tungib võrku ja ei jäta oma eeskäega Vekicile võimalust. Vekici servil seis 0:30

Gunnar Leheste: 30:30 Vekic viigistab veel ühe ilusa serviga.

Jaan Martinson: Mis kergelt tulnud, see kergelt läinud.

Gunnar Leheste: 1-1 Kanepi lööb auti, Vekic murrabki tagasi.

Gunnar Leheste: 30:40 Vekic lööb võrku. Esimene murdepall Kaial päästetud.

Gunnar Leheste: 15:40 Vekicil kaks võimalust, et kohe tagasi murda.

Gunnar Leheste: Win predictor on ikka Kanepi poolel 69% vs 31%.

Gunnar Leheste: 1-0 Kanepi alustab kolmandat setti servimurdega!

Gunnar Leheste: Kanepi võttis väikse pausi ja lahkus väljakult. Vekic püüab end venitada. Ei ole kummalgi lihtne. Horvaaditaril on jalal ka teip, mis algab puusalt ja ulatub mööda jalga pahkluuni.

Jaan Martinson: Viimases geimis ja kiires lõppmängus võitis Vekic 11 punktist ise vaid ühe, ülejäänud oli Kaia eksimused. Kaia peab end tõsiselt käsile võtma.

Gunnar Leheste: Äralöögid-lihtvead Kaial 17-24, Vekicil 12-11.

Gunnar Leheste: Kanepilt ilus kombinatsioon. Eeskäe lendpall toob punkti. 6:2. Võitleb veel!

Gunnar Leheste: Vekicilt äss. Viis settpalli. 6:1.

Gunnar Leheste: Kanepilt veel üks lihtviga. 5:1 Vekicile.

Jaan Martinson: Topeltviga kah veel otsa...

Gunnar Leheste: Kanepi eeskäelöök meetri jagu pikaks. Vekicile 3:0.

Jaan Martinson: Küll on Vekicil lihtne, kui Kaia aina eksib.

Gunnar Leheste: Minimurdega alustanud ja siis väga otsustavalt võrku tunginud Vekic läheb 2:0 ette.

Gunnar Leheste: Vekic läheb ka 2:0 ette.

Jaan Martinson: Kanepi mäng hakib täiega. Kaks palli pikaks, kaks võrku. Nii mängu ei võida.

Gunnar Leheste: 6-6 Vekic hoiab oma servi nulliga ning meid ootab ees närvesööv kiire lõppmäng.

Jaan Martinson: Kas nüüd tuleb eelmise seti kordus? Et Vekic murdub?

Gunnar Leheste: 40:30 Võimas eeskäe äralöök Kanepilt, Vekic ei hakanud liigutama ka!

Gunnar Leheste: 30:30 Kus häda kõige suurem, seal alati serv abiks.

Gunnar Leheste: 15:30 Kanepi lihtviga laseb Vekici selles Kaia servigeimis juhtima.

Gunnar Leheste: 15:0 Kanepi näitab, et ka tema eeskäelöögil pole viga. Kümnes eeskäe äralöök.

Gunnar Leheste: 5-5 Matšpall päästetud ja serv hoitud Vekicil. Korralik serv ja eeskäe äralöök.

Gunnar Leheste: 40:40 Vekic päästab esimese matšpalli eeskäe äralöögiga. Pall kukkus ilusti ette, oli aega sättida.

Gunnar Leheste: AD:40 Vekicile teine punkt järjest.

Gunnar Leheste: 30:40 Matšpall tuleb!

Gunnar Leheste: 30:15 Vekicilt mängu teine äss.

Gunnar Leheste: Lihtvigu on Kanepi teinud 24, Vekic 23.

Gunnar Leheste: 30:30 Vekici eeskäelöök läheb auti. Võta nüüd, Kaia, kaks punkti veel!

Gunnar Leheste: 15:15 Vekici löök läheb veidi pikaks.

Gunnar Leheste: 15:0 Hea teine serv Vekicilt. Esimese servi protsent on Kaial seni 61%, Vekicil 50%.

Jaan Martinson: Vekicil taas närviline hetk - kaotad geimi, kaotad mängu.

Jaan Martinson: No küll on Kanepil alles närvid... Päästa viis murdepalli... Aga eks ta ise ronis lihtvigu tehes probleemide puntrasse, millest õnneks välja ronis.

Gunnar Leheste: 5-4 Väga vajalik servi hoidmine Kaialt! Neljas ring paistab ühe geimivõidu kaugusel. Õnneks saab nüüd korraks puhata.

Gunnar Leheste: AD:40 Vekici tõrjeviga toob Kanepile geimpalli.

Gunnar Leheste: Vekic saab ka viienda murdepalli ja Kanepi päästab ka selle. Ässaga (kuues). 40:40 viiendat korda.

Gunnar Leheste: 40:40 Vekic võitleb kõvasti, aga Kanepi pigistab talt vea välja.

Gunnar Leheste: 40:AD Vekic saab veel murdepalli.

Gunnar Leheste: 40:40 Ei anna veel Vekic alla. Kanepi tuli võrku, aga sai lõigatud eeskäelöögi selja taha äralöögiks.

Gunnar Leheste: AD:40 Vekic pommitab auti ja vehib käega õhku. Geimpall Kanepil.

Gunnar Leheste: 40:AD veel üks murdevõimalus Vekicil.

Gunnar Leheste: 40:40 Pikk ja raske pallivahetus lõpeb Kanepi eeskäe äralöögiga! Kaia teab, et kolmandas setis läheks tal veel raskemaks.

Gunnar Leheste: 40:40 Vekicilt tõrjeviga. Kanepi päästab ka teise murdepalli.

Gunnar Leheste: 30:40 Esimene murdepall Kanepil päästetud. Eeskäe äralöök.

Gunnar Leheste: 15:40 Vekicil kaks murdepalli.

Gunnar Leheste: 15:30 Hea serv on alati abiks!

Gunnar Leheste: Kanepi jääb oma servil 0:30 taha. Tundub, et väsimus on hakanud tulema?

Jaan Martinson: Taas lasi Kaia liiga lihtsalt Vekicil võita pallingugeim.

Gunnar Leheste: 4-4 Vekic hoiab oma servi suhteliselt kindlalt ja püsib mängus sees.

Gunnar Leheste: Vekic oma servil 40:15 juhtimas.

Jaan Martinson: Kanepi teine serv on vaat, et ohtlikum kui esimene - kui see just äss ei ole. Meeldivalt kummaline, et Vekic nendega hakkama ei saa

Gunnar Leheste: 4-3 Kanepi hoiab oma servi. Lõpetas geimi ässaga (#5).

Gunnar Leheste: Ülekandes tuletatakse meelde Vekici lauseid peale eelmist võitu. Ta ütles, et pole sugugi üllatunud, et Kanepi, kes alati slämmidel hästi mängib, tiitlikaitsjat Kenini võitis. "Keegi polnud," ütles selle peale endine Austraalia naismängija Elizabeth Smylie (1987 Australian Openi veerandfinalist).

Gunnar Leheste: 15:0 Kanepi alustab oma servigeimi seitsmenda tagakäe äralöögiga.

Jaan Martinson: Kurja küll, Kaia andis kaks kindlat punkti ära. Et need nüüd pähe kinni ei jääks.

Gunnar Leheste: 3-3 Vekic hoiab oma servi. Kanepi tungis võrku, aga sinna läks ka tema suur eeskäelöök.

Gunnar Leheste: 40:30 Kanepi tõrjub Vekici teise servi auti.

Gunnar Leheste: 30:30 Vekic tungib võrku ja see toob talle edu.

Gunnar Leheste: 15:30 Kanepi äralöök otse joone peale.

Gunnar Leheste: Vekici servigeimis seis 15:15. Viimane pallivahetus lõppes Vekici tagakäe lihtveaga. Väga napp.

Jaan Martinson: Ja näe, pagan, Vekic on mängus tagasi. Kaia peaks nüüd ehk veidi julgemalt ründama.

Gunnar Leheste: 3-2 Teist murdepalli paraku ei päästa. Vekic sunnib Kanepi eksima. Vekicil murre tagasi tehtud.

Gunnar Leheste: 30:40 Esimese murdepalli päästab Kanepi ässaga (ässad 4-1).

Gunnar Leheste: 15:40 Kaks murdepalli Vekicil.

Gunnar Leheste: 15:30 Vekic astub väljakusse sisse ja lajatab Kanepi väljakupoolele võimsa löögi.

Jaan Martinson: Et Kaia nüüd Vekicit mängu ei laseks...

Gunnar Leheste: 3-1 Vekic hoiab oma servi nulliga.

Gunnar Leheste: Vekic juhib oma pallingugeimis 40:0.

enno: peab ära tulema.Kaia on tubli

Gunnar Leheste: 40:30 Ilus esimene serv Kaialt ja Vekic vehib juba kätega.

Gunnar Leheste: 15:15 Vekicilt päeva kuues tagakäe äralöök. "Liiga hea!" ütleb kommentaator.

Jaan Martinson: Tüüpiline... Kui ei saa servigeimi kaotust peast välja, kaotad järgmisegi. Kanepilt tark mäng - ei riski, vaid laseb asjadel kulgeda.

Gunnar Leheste: 2-0 Kanepi murrab! Geimi lõpetuseks ilus eeskäe äralöök.

Gunnar Leheste: 40:AD Kanepile veel üks murdepall. Ilus tagakäelöök, Vekic saab võrgust vaid reketi raami pallile vastu.

Gunnar Leheste: 40:40 Vekic saab murdepalli päästetud.

Gunnar Leheste: Vekici servigeimis seis 30:40. Kanepil murdevõimalus.

Gunnar Leheste: Ülekandes, mida mina kuulan, mainitakse, et Indrek Tustit pole tegelikult Kanepi treener, vaid füsioterapeut (kuigi on mõlemat) ning arutletakse, et ehk ongi tema vanuses tähtsam füüsis korras hoida, mitte niivõrd tehnikat lihvida. Nad ilmselgelt ei tea, et tegu on lausa Eesti Aasta Treeneriga (jagas koos Marek Visteriga).

Gunnar Leheste: "Win predictor", mida ametlikus ülekandes väljakule kuvatakse, näitab praegu Kanepile 93% - 7%. See ütleb kõik.

Gunnar Leheste: 1-0 Kolmas serviäss täna selle geimi lõpetuseks. Teine sett algab samuti ilusti.

Gunnar Leheste: Kanepi juhib oma pallingul juba 40:15.

Gunnar Leheste: Päeva pikim pallivahetus (24 lööki) lõpeb Kanepi lihtveaga. 15:15 seis Kaia servil.

Jaan Martinson: Ja murduski Vekic ära. Kaial polnud vaja muud, kui tõrjed üle võrgu saada, ülejäänu korraldas Vekic ise.

Gunnar Leheste: 15:40 Kanepil kaks murde- ja settpalli.

Gunnar Leheste: Hästi! Kanepi teeb mängu esimese servimurde ja võidab selle seti 45 minutiga 7:5.

Gunnar Leheste: Kanepi pääseb Vekici servil juhtima, aga Vekic lööb siis oma päeva 15. äralöögi (Kanepil 11). 15:15

Jaan Martinson: Servid tagantkäe nurka aitavad jätkuvalt Kanepit kenasti.

Gunnar Leheste: 6-5 Hea serv aitab Kaial siiski geimivõiduni, Vekicilt veel üks tõrjeviga.

Gunnar Leheste: 40:30 Vekic lööb Kanepi teise servi tagakäega otse punktiks.

Gunnar Leheste: 40:15 Vekici tõrjeviga viib Kanepi geimivõidule lähemale.

Gunnar Leheste: 30:0 tuleb Kanepile serviga, mida Vekic ei tõrju.

Gunnar Leheste: 15:0 Kanepi jõuab Vekici stopplöögile ilusti järgi ja paneb hoopis Vekici eksima.

Gunnar Leheste: 5-5 Vekic lõpetab geimi oma päeva kiireima serviga 177 km/h, Kanepilt tõrjeviga.

Gunnar Leheste: 40:30 Kanepilt päeva 11. äralöök, viies neist eeskäega.

Gunnar Leheste: 40:0 Vekic on oma pallingut kindlalt hoidmas.

Gunnar Leheste: Kanepi naudib väljakul olemist täiega, seda on näost näha! Kui vaba ja enesekindel olek!

Jaan Martinson: Nüüd pannakse Vekici närvid proovile. Kaotad geimi, on sett läinud.

Gunnar Leheste: 40:0 Kanepi servib Vekicile kehasse ja sealt tulebki tõrjeviga.

Gunnar Leheste: 5-4 Kanepil serv hoitud nulliga.

Gunnar Leheste: Kanepi oma servil 30:0 juhtimas.

Jaan Martinson: Nii kui Vekicile lõike või kõrge palliga aega annad, tuleb sealt pomm tagasi.

Gunnar Leheste: 4-4 Vekic hoiab oma servi ja pumpab end korralikult üles.

Gunnar Leheste: 40:30 Võimas eeskäe äralöök Vekicilt. Äralöögid Vekici kasuks 10:9.

Gunnar Leheste: 30:30 Punkt jääb taas Vekici teise servi peale. Käib kõva pommitamine, kuniks Kanepi võrku lööb.

Gunnar Leheste: Kanepi läks Vekici servil kahe punktiga ette, aga tegi siis tagakäevea. 15:30 Vekici poolt vaadatuna.

Gunnar Leheste: 0:15 Kanepi lööb Vekici teise servi tõrjelt otse punktiks.

Jaan Martinson: Jumal on ikka õiglane. Võrgulint aitas esimestes geimides kaks korda Vekicit, kuid siin geimis võttis Kanepilt kolm punkti. Ent siis võttis lõpuks ka Vekici palli kinni.

Gunnar Leheste: 4-3 "Donna teab, et ta ei saa selliseid šansse palju," ütleb ametliku ülekande kommentaator. Kanepi saab oma servigeimiga hakkama.

Gunnar Leheste: AD:40 Kanepil geimpall, Vekic lõi tugeva eeskäe võrku.

Gunnar Leheste: Kanepi saab selle kauni serve-volley kombinatsiooniga päästetud!

Gunnar Leheste: 30:40 Kanepilt topeltviga, esimene murdepall selles mängus.

Gunnar Leheste: 15:30 Veidi pikema pallivahetuse lõpuks eksib Vekic.

Gunnar Leheste: 30:30 Hea serv Kaialt, Vekicilt tõrjeviga. 165 km/h

Gunnar Leheste: Kanepi jääb lihtveaga oma servil 0:30 taha.

Gunnar Leheste: 3-3 Kanepi eeskäelöök läheb pikaks ja Vekicil serv taas hoitud. Murdepalle pole veel endiselt nähtud.

Gunnar Leheste: AD:40 Kanepi sai raske servi tõrjutud, aga pallivahetus lõpes Vekici äralöögiga.

Gunnar Leheste: 40:40 Vekici topeltviga toob esimese tasa mängu.

Gunnar Leheste: 40:30 Kanepilt nüüd ilus eeskäe äralöök.

Gunnar Leheste: 40:15 Vekic tungib hea servi järel võrku ja lööb tagakäelöögi kindlalt punktiks.

Gunnar Leheste: 30:15 Kanepi lajatab tagekäe äralöögi.

Gunnar Leheste: 30:0 Taas esimene palling ei toiminud, teise pealt läks mänguks, Kanepilt lihtviga.

Gunnar Leheste: 15:0 Vekic ei saanud esimest servi mängu, aga teise pealt pani Kanepi surve alla ja eksima.

Jaan Martinson: Kummalgi pole olnud murdepalli lõhnagi, pole olnud tasa mängugi.

Gunnar Leheste: 3-2 Serv saab siiski hoitud. Geim lõppes Vekici lihtveaga.

Gunnar Leheste: 40:15 Kanepi tungib võrku ja jääb pisut hätta.

Gunnar Leheste: 40:0 Serviäss. 177 km/h. Tänase päeva kiireim.

Gunnar Leheste: Kanepi alustab ilusa serviga ning lööb teise löögi juba punktiks. Seejärel pigistab Vekicilt veel lihtvea välja. 30:0.

Gunnar Leheste: 2-2 Vekic lõpetab geimi oma kuuenda äralöögiga (neljas eeskäelt).

Gunnar Leheste: 40:30 Vekici teine topeltviga.

Gunnar Leheste: Vekic on oma pallingul 40:15 ette läinud. Viimase punkti tõi võimas eeskäe äralöök.

Gunnar Leheste: Vekici servigeimis seis 15:15. Kommentaatorid ametlikus ülekandes mainivad, et see mäng käib selle peale, kumb vähem lihtvigu teeb.

Jaan Martinson: Kanepil pole lihtne vastane. Palju sõltub sellest, kumb esimesena murrab.

Gunnar Leheste: 2-1 Kanepi saab ka selle servigeimiga kindlalt hakkama.

Gunnar Leheste: 40:15 Kanepile.

Gunnar Leheste: Kanepi jäi oma servil 0:15 taha, aga keeras siis agressiivsuses pisut juurde ja pigistas Vekicilt lihtvea välja. 15:15

Gunnar Leheste: 1-1 Vekic hoiab samuti oma pallingut. Kanepi tagakäelöök läks pikaks.

Gunnar Leheste: 30:15 Võrgutrips tuleb Vekicile appi. Kanepil polnud variantigi võrgu ette kukkunud pallile tagajoonelt järgi jõuda.

Gunnar Leheste: 40:15 Vekicile tagakäe äralöögiga.

Gunnar Leheste: Vekic alustab samuti ilusa serviga, kuid teeb siis topeltvea. 15:15.

Gunnar Leheste: 1-0 Ilus algus! Kanepi hoiab oma servi ikkagi kindlalt.

Gunnar Leheste: 40:15 Vekic võitleb kõvasti ja püüab kõiki palle tagasi tuua, aga lõpetab tagakäe lihtveaga.

Gunnar Leheste: 30:15 Kanepi paneb Vekici hea serviga kohe surve alla ning sunnib võrku tungides ka eksima.

Gunnar Leheste: 15:15 Kanepilt serviäss.

Gunnar Leheste: 0:15 Kanepi alustab lihtveaga.

Gunnar Leheste: Kanepi alustab servimist.

Gunnar Leheste: Soojendus on läbi. Kohe läheb mänguks.

Eurosport2 näitab mängu.

Gunnar Leheste: Mängijad on teel väljakule.

Gunnar Leheste: Svitolina ja Putintseva mäng on lõppenud. Varume veel veidi kannatust, õige pea on algamas ka Kanepi-Vekici matš!

Gunnar Leheste: Selle matši võitja mängib neljandas ringis ehk kaheksandikfinaalis kas ameeriklanna Jennifer Brady (WTA 24.) või sloveenlanna Kaja Juvaniga (WTA 104.).

Gunnar Leheste: Tervist, tennisesõbrad! Päris 3.30, nagu meil siin blogis on ennustatud, see kohtumine alata ei saa, sest Putintseva ja Svitolina mängus on veel käimas teine sett. Svitolina võitis oodatult esimese seti 6:4 ja juhib teises setis 4:0. Kui see saab läbi, siis kulub tavaliselt veel umbes 10 minutit, kuni uued mängijad peale lubatakse. Sarnaselt Kanepile pole Vekic veel kunagi Australian Openil kolmandast ringist kaugemale jõudnud. Tema parim tulemus suurtel slämmidel on 2019. aasta US Openi veerandfinaal. French Openil ja Wimbledonil on ta jõudnud neljandasse ringi.