OTSEBLOGI JA FOTOD | Kaia Kanepi võitis Australian Openi kolmandas ringis kõvade pommitajate duellis Donna Vekici vastu avaseti

Australian Open: Kaia Kanepi - Donna Vekic

Gunnar Leheste: 3-1 Vekic hoiab oma servi nulliga.

Gunnar Leheste: Vekic juhib oma pallingugeimis 40:0.

enno: peab ära tulema.Kaia on tubli

Gunnar Leheste: 40:30 Ilus esimene serv Kaialt ja Vekic vehib juba kätega.

Gunnar Leheste: 3-0 Kanepilt geimi lõpetuseks ilus äralöök napilt joone peale. Vekic ei usalda tehnoloogiat ja tahab selle ka ekraanilt üle vaadata. Oli tõesti väga napilt joonel. https://twitter.com/harrypotter1994/status/1360421694066724866

Gunnar Leheste: 15:15 Vekicilt päeva kuues tagakäe äralöök. "Liiga hea!" ütleb kommentaator.

Jaan Martinson: Tüüpiline... Kui ei saa servigeimi kaotust peast välja, kaotad järgmisegi. Kanepilt tark mäng - ei riski, vaid laseb asjadel kulgeda.

Gunnar Leheste: 2-0 Kanepi murrab! Geimi lõpetuseks ilus eeskäe äralöök.

Gunnar Leheste: 40:AD Kanepile veel üks murdepall. Ilus tagakäelöök, Vekic saab võrgust vaid reketi raami pallile vastu.

Gunnar Leheste: 40:40 Vekic saab murdepalli päästetud.

Gunnar Leheste: Vekici servigeimis seis 30:40. Kanepil murdevõimalus.

Gunnar Leheste: Ülekandes, mida mina kuulan, mainitakse, et Indrek Tustit pole tegelikult Kanepi treener, vaid füsioterapeut (kuigi on mõlemat) ning arutletakse, et ehk ongi tema vanuses tähtsam füüsis korras hoida, mitte niivõrd tehnikat lihvida. Nad ilmselgelt ei tea, et tegu on lausa Eesti Aasta Treeneriga (jagas koos Marek Visteriga).

Gunnar Leheste: "Win predictor", mida ametlikus ülekandes väljakule kuvatakse, näitab praegu Kanepile 93% - 7%. See ütleb kõik.

Gunnar Leheste: 1-0 Kolmas serviäss täna selle geimi lõpetuseks. Teine sett algab samuti ilusti.

Gunnar Leheste: Kanepi juhib oma pallingul juba 40:15.

Gunnar Leheste: Päeva pikim pallivahetus (24 lööki) lõpeb Kanepi lihtveaga. 15:15 seis Kaia servil.

Jaan Martinson: Ja murduski Vekic ära. Kaial polnud vaja muud, kui tõrjed üle võrgu saada, ülejäänu korraldas Vekic ise.

Gunnar Leheste: 15:40 Kanepil kaks murde- ja settpalli.

Gunnar Leheste: Hästi! Kanepi teeb mängu esimese servimurde ja võidab selle seti 45 minutiga 7:5.

Gunnar Leheste: Kanepi pääseb Vekici servil juhtima, aga Vekic lööb siis oma päeva 15. äralöögi (Kanepil 11). 15:15

Jaan Martinson: Servid tagantkäe nurka aitavad jätkuvalt Kanepit kenasti.

Gunnar Leheste: 6-5 Hea serv aitab Kaial siiski geimivõiduni, Vekicilt veel üks tõrjeviga.

Gunnar Leheste: 40:30 Vekic lööb Kanepi teise servi tagakäega otse punktiks.

Gunnar Leheste: 40:15 Vekici tõrjeviga viib Kanepi geimivõidule lähemale.

Gunnar Leheste: 30:0 tuleb Kanepile serviga, mida Vekic ei tõrju.

Gunnar Leheste: 15:0 Kanepi jõuab Vekici stopplöögile ilusti järgi ja paneb hoopis Vekici eksima.

Gunnar Leheste: 5-5 Vekic lõpetab geimi oma päeva kiireima serviga 177 km/h, Kanepilt tõrjeviga.

Gunnar Leheste: 40:30 Kanepilt päeva 11. äralöök, viies neist eeskäega.

Gunnar Leheste: 40:0 Vekic on oma pallingut kindlalt hoidmas.

Gunnar Leheste: 40:15 Kanepilt võimas tagakäe äralöök. https://twitter.com/carabint/status/1360416059480821761

Gunnar Leheste: Kanepi naudib väljakul olemist täiega, seda on näost näha! Kui vaba ja enesekindel olek!

Jaan Martinson: Nüüd pannakse Vekici närvid proovile. Kaotad geimi, on sett läinud.

Gunnar Leheste: 40:0 Kanepi servib Vekicile kehasse ja sealt tulebki tõrjeviga.

Gunnar Leheste: 5-4 Kanepil serv hoitud nulliga.

Gunnar Leheste: Kanepi oma servil 30:0 juhtimas.

Jaan Martinson: Nii kui Vekicile lõike või kõrge palliga aega annad, tuleb sealt pomm tagasi.

Gunnar Leheste: 4-4 Vekic hoiab oma servi ja pumpab end korralikult üles.

Gunnar Leheste: 40:30 Võimas eeskäe äralöök Vekicilt. Äralöögid Vekici kasuks 10:9.

Gunnar Leheste: 30:30 Punkt jääb taas Vekici teise servi peale. Käib kõva pommitamine, kuniks Kanepi võrku lööb.

Gunnar Leheste: Kanepi läks Vekici servil kahe punktiga ette, aga tegi siis tagakäevea. 15:30 Vekici poolt vaadatuna.

Gunnar Leheste: 0:15 Kanepi lööb Vekici teise servi tõrjelt otse punktiks.

Jaan Martinson: Jumal on ikka õiglane. Võrgulint aitas esimestes geimides kaks korda Vekicit, kuid siin geimis võttis Kanepilt kolm punkti. Ent siis võttis lõpuks ka Vekici palli kinni.

Gunnar Leheste: 4-3 "Donna teab, et ta ei saa selliseid šansse palju," ütleb ametliku ülekande kommentaator. Kanepi saab oma servigeimiga hakkama.

Gunnar Leheste: AD:40 Kanepil geimpall, Vekic lõi tugeva eeskäe võrku.

Gunnar Leheste: Kanepi saab selle kauni serve-volley kombinatsiooniga päästetud!

Gunnar Leheste: 30:40 Kanepilt topeltviga, esimene murdepall selles mängus.

Gunnar Leheste: 15:30 Veidi pikema pallivahetuse lõpuks eksib Vekic.

Gunnar Leheste: 30:30 Hea serv Kaialt, Vekicilt tõrjeviga. 165 km/h

Gunnar Leheste: Kanepi jääb lihtveaga oma servil 0:30 taha.

Gunnar Leheste: 3-3 Kanepi eeskäelöök läheb pikaks ja Vekicil serv taas hoitud. Murdepalle pole veel endiselt nähtud.

Gunnar Leheste: AD:40 Kanepi sai raske servi tõrjutud, aga pallivahetus lõpes Vekici äralöögiga.

Gunnar Leheste: 40:40 Vekici topeltviga toob esimese tasa mängu.

Gunnar Leheste: 40:30 Kanepilt nüüd ilus eeskäe äralöök.

Gunnar Leheste: 40:15 Vekic tungib hea servi järel võrku ja lööb tagakäelöögi kindlalt punktiks.

Gunnar Leheste: 30:15 Kanepi lajatab tagekäe äralöögi.

Gunnar Leheste: 30:0 Taas esimene palling ei toiminud, teise pealt läks mänguks, Kanepilt lihtviga.

Gunnar Leheste: 15:0 Vekic ei saanud esimest servi mängu, aga teise pealt pani Kanepi surve alla ja eksima.

Jaan Martinson: Kummalgi pole olnud murdepalli lõhnagi, pole olnud tasa mängugi.

Gunnar Leheste: 3-2 Serv saab siiski hoitud. Geim lõppes Vekici lihtveaga.

Gunnar Leheste: 40:15 Kanepi tungib võrku ja jääb pisut hätta.

Gunnar Leheste: 40:0 Serviäss. 177 km/h. Tänase päeva kiireim.

Gunnar Leheste: Kanepi alustab ilusa serviga ning lööb teise löögi juba punktiks. Seejärel pigistab Vekicilt veel lihtvea välja. 30:0.

Gunnar Leheste: 2-2 Vekic lõpetab geimi oma kuuenda äralöögiga (neljas eeskäelt).

Gunnar Leheste: 40:30 Vekici teine topeltviga.

Gunnar Leheste: Vekic on oma pallingul 40:15 ette läinud. Viimase punkti tõi võimas eeskäe äralöök.

Gunnar Leheste: Vekici servigeimis seis 15:15. Kommentaatorid ametlikus ülekandes mainivad, et see mäng käib selle peale, kumb vähem lihtvigu teeb.

Jaan Martinson: Kanepil pole lihtne vastane. Palju sõltub sellest, kumb esimesena murrab.

Gunnar Leheste: 2-1 Kanepi saab ka selle servigeimiga kindlalt hakkama.

Gunnar Leheste: 40:15 Kanepile.

Gunnar Leheste: Kanepi jäi oma servil 0:15 taha, aga keeras siis agressiivsuses pisut juurde ja pigistas Vekicilt lihtvea välja. 15:15

Gunnar Leheste: 1-1 Vekic hoiab samuti oma pallingut. Kanepi tagakäelöök läks pikaks.

Gunnar Leheste: 30:15 Võrgutrips tuleb Vekicile appi. Kanepil polnud variantigi võrgu ette kukkunud pallile tagajoonelt järgi jõuda.

Gunnar Leheste: 40:15 Vekicile tagakäe äralöögiga.

Gunnar Leheste: Vekic alustab samuti ilusa serviga, kuid teeb siis topeltvea. 15:15.

Gunnar Leheste: 1-0 Ilus algus! Kanepi hoiab oma servi ikkagi kindlalt.

Gunnar Leheste: 40:15 Vekic võitleb kõvasti ja püüab kõiki palle tagasi tuua, aga lõpetab tagakäe lihtveaga.

Gunnar Leheste: 30:15 Kanepi paneb Vekici hea serviga kohe surve alla ning sunnib võrku tungides ka eksima.

Gunnar Leheste: 15:15 Kanepilt serviäss.

Gunnar Leheste: 0:15 Kanepi alustab lihtveaga.

Gunnar Leheste: Kanepi alustab servimist.

Gunnar Leheste: Soojendus on läbi. Kohe läheb mänguks.

Piĺle: Eurosport2 näitab mängu.

Gunnar Leheste: Mängijad on teel väljakule.

Gunnar Leheste: Svitolina ja Putintseva mäng on lõppenud. Varume veel veidi kannatust, õige pea on algamas ka Kanepi-Vekici matš!

Gunnar Leheste: Selle matši võitja mängib neljandas ringis ehk kaheksandikfinaalis kas ameeriklanna Jennifer Brady (WTA 24.) või sloveenlanna Kaja Juvaniga (WTA 104.).

Gunnar Leheste: Tervist, tennisesõbrad! Päris 3.30, nagu meil siin blogis on ennustatud, see kohtumine alata ei saa, sest Putintseva ja Svitolina mängus on veel käimas teine sett. Svitolina võitis oodatult esimese seti 6:4 ja juhib teises setis 4:0. Kui see saab läbi, siis kulub tavaliselt veel umbes 10 minutit, kuni uued mängijad peale lubatakse. Sarnaselt Kanepile pole Vekic veel kunagi Australian Openil kolmandast ringist kaugemale jõudnud. Tema parim tulemus suurtel slämmidel on 2019. aasta US Openi veerandfinaal. French Openil ja Wimbledonil on ta jõudnud neljandasse ringi.