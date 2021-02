OTSEBLOGI | Ilus algus! Kanepi läks Sevastova vastu Australian Openi avaringi kohtumist kahe servimurdega juhtima

Australian Open: Kaia Kanepi vs Anastasija Sevastova

Kanepi juhib oma servil juba 40:0.

1-0 Ilus algus! Kanepi alustab matši servimurdega. Lõpetas geimi ilusa eeskäe äralöögiga nurka.

40:AD Kanepi saab edu.

30:40 Sevastova päästab esimese murdepalli.

40:40 Päästab ka teise. Hea serv, Kanepilt tõrjeviga.

15:40 Kanepil kasutada juba esimeses geimis kaks murdepalli.

0:30 Kanepile

Kanepi võidab mängu esimese punkti eeskäe äralöögiga tagajoonelt.

Soojendus on lõppenud. Sevastova alustab servimist.

Sevastoval pole see aasta kuigi hästi alanud. Yara Valley Classic turniiril kaotas ta teises ringis Madison Brengle'ile kahes setis, Abu Dhabis langes juba avaringis Paula Badosa vastu. Eelmise aasta viimaseks turniiriks jäi tal septembris Rooma WTA turniir, kus ta langes avaringis kohaliku mängija Jasmine Paolini vastu 2:6, 3:6. US Openil kaotas teises ringis kolmes setis Cori Gauffile.

Kanepi ja Sevastova alustasid soojendust.

Mängijad on koridoris teel väljaku poole.

Tähelepanu! 8. väljaku esimene matš on lõppenud Ann Li 6:2, 6:0 võiduga, mis tähendab, et väljak on Kanepi ja Sevastova jaoks vaba.

Rod Laver Arenal tuli Kenin raskest seisust ikkagi välja ja võitis esimese seti 46 minutiga 7:5.

Li juhib teist setti juba 5:0. Kanepi võib vaikselt reketikoti juba selga tõmmata.

Ann Li, kes Anett Kontaveidiga Grampians Trophy turniirivõitu jagama jäi, võitis Shuai Zhangi vastu esimese seti 27 minutiga 6:2. Peale neid tulevad sellele väljakule Kanepi ja Sevastova.

Tere hommikust! Kaia Kanepi võimalik teise ringi vastane Sofia Kenin on Rod Laver Arenal ehk peaväljakul jäänud avasetis servimurdega 1:3 taha kohaliku mängija Maddison Inglisi (WTA 133.) vastu. Tõotab tulla keeruline matš tiitlikaitsja jaoks.Meid huvitaval väljakul (8.) on Ann Li hiinlanna Zhangi vastu avasetis 4:2 peal. See on selles mõttes huvitav mäng, et siin hoiti oma servi esimest korda alles kuuendas geimis. Servimurded Li kasuks 3:2.