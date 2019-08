OTSEBLOGI | Bronxis põhitabelisse murdnud Kaia Kanepi mängib maailma 80. reketiga

Kaia Kanepi - Magda Linette

0:1. Linette hoiab oma esimest servigeimi, loovutades Kanepile kaks punkti.

Jõutakse seisuni 40:30.

27-aastane poolatar pääseb 30:0 ette.

Matš algab! Magda Linette hakkab avasetis servima.

Kaia Kanepi (WTA 83.) ja Magda Linette (WTA 80.) matš võiks alata 22.30, sest sellele eelnenud kohtumine on just lõppenud. Aliaksandra Sasnovitš alistas seal Polona Hercogi 6:3, 6:2. Just Sasnovitšiga tulebki Kanepi-Linette matši võitjal järgmisena kokku minna.

Tere, tennisesõbrad! Kaia Kanepi ja Magda Linette mäng algab ilmselt umbes kell 22.30, kuid mitte palju varem, sest alles kell 21 pääsesid teiseks mänguks sellele väljakule Polona Hercog ja Aliaksandra Sasnovitš.