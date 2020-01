OTSEBLOGI | Anett Kontaveiti lahutab Austraalia lahtiste veerandfinaalist 18-aastane poolatar

Kontaveit mängib pääsu eest kaheksa parema hulka alles 18-aastase poolatari Iga Swiatekiga (WTA 56.), kes alistas eelmises ringis 19. asetusega horvaatlanna Donna Vekici 7:5, 6:3.

Mullu alistas Kontaveit Swiateki Cincinnatis tulemusega 6:4, 7:6 (2). "Noor ja arenev mängija. Tal on väga hea turniir olnud, ta on häid võite saanud," sõnas Kontaveit pärast Bencici alistamist poolatari kohta.

"Tuleb kindlasti raske mäng. Mäletan, et ta servib küllaltki hästi ning tal on agressiivne topspinniga eeskäsi, millega ta tahtis mängu kontrollida. Nii palju on meeles, ülejäänud pean treeneriga üle rääkima," meenutas Kontaveit.

24-aastane eestlanna pole senise karjääri jooksul veel kordagi suure slämmi turniiridel veerandfinaali jõudnud. Neljandasse ringi edenes ta Austraalias teist korda, lisaks on ta 16 parema seas olnud korra nii French Openil (2018) kui ka US Openil (2015).

Kui Kontaveidil õnnestub Swiatek üle mängida, siis jõuab ta esmakordselt suure slämmi turniiril veerandfinaali.

Kontaveiti ja Swiateki matši peetakse Melbourne Arenal teise kohtumisena. Esimese matšiga tehakse algust kell 02.00 (kohalik aeg 11.00). Delfi kajastab Kontaveiti ja Swiateki vahelist vastasseisu otseblogi vahendusel.

ANETT KONTAVEIT - IGA SWIATEK 4:3. Käes! Kontaveit saab teisel võimalusel murde kätte ning pääseb omakorda setti juhtima! Mõlemad tennisistid on näitamas head tennist ja senine kohtumine on väga tasavägiselt möödunud. 40:40. Võimas rabak Swiatekilt viigistab seisu. 40:30. Swiatek lööb võrku, Kontaveitil kasutada murdepall. 3:3. Kontaveit võtab 0:40 kaotusseisust 5 punkti järjest ja teenib geimivõidu! 40:40. Suurepäraste servidega viigistab Kontaveit seisu. 15:40. Kontaveit päästab enesekindlalt ja jõuliselt mängiva Swiateki vastu ühe murdepalli, vastasel kaks veel jäänud. 0:30. Kontaveit on jäänud oma servigeimis surve alla. 2:3. Swiatekilt kaks serviässa järjest ja poolatar pääseb taas matši juhtima. 30:15. Kontaveit pääseb tugeva tagantkäega vastase servigeimi juhtima. 2:2. Kontaveit tuleb raskest seisust välja, päästes kolm murdepalli ja viigistab seisu avasetis. 40:40. Swiatek teenis murdepalli, aga eestlanna päästis selle serviässaga. 30:30. Swiatek pääses kahe punktiga ette, aga on seejärel kaks korda auti löönud. Samal ajal on selgunud Kontaveiti ja Swiateki vahelise kohtumise võitja vastane veerandfinaalis. Maailma kolmas reket Simona Halep alistas 6:4, 6:4 belglanna Elise Mertensi. 1:2. Super! Kontaveit murrab kohe nulliga vastase pallingu vastu. 30:0. Kontaveit on alustanud vastase servigeimi aktiivselt. Kas eestlanna suudab murdega vastata? 0:2. Swiatek lööb tugeva eestkäe löögiga palli puhtaks ja saab esimese murde kätte! 30:40. Poolatar võtab kolmanda punkti järjest ning tal on kasutada matši esimene murdepall. 30:0. Kontaveitilt serviäss. 0:1. Swiatek alustab mängu tugeva servigeimiga, loovutades Kontaveitile vaid ühe punkti. 15:15. Kontaveit eksib servitõrjel. Swiatek alustab servimist ja kohtumine on alanud! Kontaveit ja Swiatek on tegemas sooja. Ilm paistab hetkel Melbourne Arena kohal soe ja päikseline. Swiatek ja Kontaveit on tulemas väljakule. Tervist, unetud tennisesõbrad! Melbourne Arenal on esimene matš, milleks oli legendide paarismängu kohtumine Tommy Haasi/Mark Philippoussise ja Henri Leconte/Todd Woodbridge'i vahel lõppenud ning seega peaks peagi algama Anett Kontaveiti ja Iga Swiateki vaheline kohtumine.