OTSEBLOGI | Anett Kontaveit viis US Openi teise ringi matši Tomljanoviciga otsustavasse setti

Anett Kontaveit - Ajla Tomljanović

15:40 Kontaveit lööb võrku.

0:40 Justkui märkamatult on Kontaveit endale võitnud kolm murdepalli.

2-1 Kontaveit lõpetab geimi ilusa eeskäe äralöögiga ja laseb valju "kamooni" välja!

A:40 Kontaveit võitleb endale geimpalli.

40:40 Anetilt ilus tagakäe äralöök.

30:40 Kontaveidi lihtviga kingib Tomljanovicile murdepalli.

30:30 Tomljanovicilt napp aut.

Kontaveit jääb oma pallingul 15:30 taha.

1-1 Tomljanovic päästis murdepalli ja hoidis oma pallingut.

Kontaveidil oli murdepall, aga Tomljanovic tõi tabloole jälle 40:40. Enne seda oli Tomljanovicil ka geimpall.

Kanepi mängu eeldatav algus on Flashscore'is nihutatud 22.45-ni.

40:40 Kontaveit viigistab.

Tomljanovic oma pallingul 40:30 juhtimas. 0:30 kaotusseisust tuli välja.

40:30 Kontaveidil geimpall.

1-0 Kontaveit hoiab oma servi. Geim lõppes Aneti 11. serviässaga. Tomljanovicil on ässasid 4.

Kolmanda seti esimeses geimis seis 30:30. Tomljanovicil juba üks kotkasilma võimalus raisatud.

M. Jordan: Mul on selline tunne, et Kontaveit alahindas pisut vastast ja tuli mõtetega väljakule, et küll ta tuleb... Kuid head, et teise seti võitis, ma loodan, et kolmas tuleb juba lihtsamalt. Teemantiiga finaalis hakkab Magnus Kirt kohe viskama, sealt ootaks küll purakat!:) 50 000 ju ka mängus!

15:40 Kontaveidil kaks murde- ja settpalli.

Käes! Tomljanovic lööb auti ja Kontaveit võidab teise seti 7:5. Teise seti statistika:

15:30 Tomljanovic sunnib Kontaveidi eksima.

Anett võidab Tomljanovici servil kaks esimest punkti.

6-5 Kontaveit saab oma servi hoidmisega hakkama.

Kontaveit läheb oma servil 30:0 juhtima.

40:15 Kontaveidile. Anett tegi oma kuuenda topeltvea.

5-5 Tomljanovic võitleb kõvasti ja võitleb viigi välja.

Tomljanovic võtab järgi 30:30.

Kontaveit läheb Tomljanovici servil 30:0 juhtima.

5-4 Tasavägine geim kaldub kahjuks Tomljanovicile. Teises setis murded 2:2 viigis.

40:40 Kontaveidi pall audis.

A:40 Kontaveit võidab endale hea serviga teise settpalli.

40:40 Tomljanovici eeskäelöök läheb selgelt auti.

Kontaveidi settpallist on saanud Tomljanovici murdepall.

40:40

Serviässad on 9:3 Kontaveidi kasuks.

15:30 Anett võtab järgi.

Kontaveit on oma servil 0:30 taha jäänud.

5-3 Kontaveit saab Tomljanovici servil vaid ühe punkti kätte.

Tomljanovic oma servil 40:15 juhtimas.

5-2 Kontaveit hoiab oma pallingut nulliga!

4-2 Ja murre tuleb! Kontaveit on teises setis ühe servimurdega peal.

15:40 Kontaveidil kaks murdepalli.

Geimisiseselt loeme punkte servija poolt vaadatuna.

Evald: Tabelis on Anett vasakul ja Ajla paremal aga màngude märkimisel vastupidi !?

3-2 Kontaveit võidab oma pallingugeimi "kuivalt"

Kontaveit oma servil 40:0 ees.

2-2 Kontaveit murrab kohe vastu ja on mängus tagasi!

30:40 Kontaveidil murdepall.

15:15 Kontaveidilt ilus võrgumäng ja stopplöök õnnega pooleks punkti lõpetuseks.

Kanepi mängu ennustatav algusaeg on hetkel 22:25, aga see võib veel edasi lükkuda.

1-2 Kontaveit loovutas oma servi. Kuidagi liimist lahti on meie esireket hetkel.

Tomljanovic läheb oma servil samuti 40:0 ette.

1-1 Tomljanovic hoiab samuti servi nulliga.

1-0 Kontaveit hoiab oma pallingut nulliga. Super algus teisele setile.

4-6 Esimene sett kaldub siiski Tomljanovicile.

A:40 Kontaveit ei saa Tomljanovici võimast servi korralikult kätte.

40:40 Tomljanovic üllatab stopplöögiga.

40:A Võimas äralöök toob Anetile veel ühe murdepalli.

40:40 Kontaveidi pall läheb pikaks. Tasamäng.

30:40 Kontaveidil murdepall.

30:30 Tomljanovici eeskäelöök maandub võrgus.

30:15 Kontaveidi eeskäelöök suurelt audis.

15:15 Tomljanovic tegi oma teise topeltvea.

4-5 Tomljanovic teeb servimurde ja on lähedal setivõidule.

30:40 Tomljanovic lööb auti. Selles geimis on Anett teinud ka oma neljanda topeltvea.

15:40 Tomljanovici äralöök toob talle kaks murdepalli.

Kontaveit jääb oma pallingul 15:30 taha.

4-4 Kontaveit saab Tomljanovici hästi nurgast nurka jooksma, aga lööb siis ühe palli kahjuks pikaks. Tomljanovic hoiab pallingut.

A:40 Geimpall Tomljanovicil.

40:40 Kontaveidilt tõrjeviga. Mäng tasa.

40:A Kontaveidile murdepall number kaks.

Trotu: Eorosport player vaata palju tahad ja kunas tahad, tasuline muidugi, kui just telia vastav pakett ei ole aga mäng on seda väärt

40:40 Tomljanovic püsib mängus.

Tomljanovic viigistab 30:30, aga Kontaveit saab murdepalli.

Kontaveit läheb vastase pallingul 30:15 juhtima.

Legaalselt tõesti mitte jah. Ükski telekanal Eestis üle ei kanna. Lootus on, et Eurosport matšpallist videot siiski näitab.

ants: kas tõesti otseülekannet kuskilt ei näe?

4-3 Tomljanovic lööb võrku ja Kontaveidile kindel geimivõit.

40:15 Kontaveidil kaks geimpalli. Publikut tundub heli järgi tublisti juurde olevat tulnud.

Kontaveit läheb oma servil 30:15 ette.

3-3 Tomljanovici tagakäelöök läheb suurelt auti ja taaskord teeb Kontaveit kohe murde tagasi.

0:40 Kontaveidil kolm murdepalli!

Tomljanovic jääb oma servil 0:30 taha.

2-3 Tomljanovic murrabki! Murded 2:1 Austraalia esindaja kasuks.

40:A Kontaveidi tagakäeviga kingib Tomljanovicile murdevõimaluse.

40:40 Tomljanovicile kolmas punkt järjest.

40:30 Tomljanovic võtab veel järgi.

40:15 Tomljanovic nulliga seda geimi käest ei anna.

Kontaveit on teel 40:0-ni löönud veel ühe ässa.

2-2 Tomljanovic hoiab oma servi.

40:30 Tomljanovic võitleb endale geimpalli.

Tomljanovic 30:15 juhtimas.

Tomljanovic alustab oma servigeimi äralöögiga, Kontaveit liikus parasjagu teisele poole.

Kontaveidil on tegelikult juba kolm ässa kirjas, Tomljanovicil kaks. Kontaveidil on ka kaks topeltviga.

Kaia Kanepi väljakul on nüüd samuti esimene matš lõppenud. Nüüd tuleb veel oodata ühe meeste üksikmängu (Jenson Brooksby - Nikoloz Basilašvili) järel. Ilmselt on hästi, kui Kanepi enne kella 23 platsile pääseb.

2-1 Hästi! Kontaveit lajatab veel ühe ässa ja hoiab oma pallingugeimi.

A:40 Esimene serviäss toob Kontaveidile geimpalli.

40:40 Kontaveit ei taha seda geimi veel ära anda.

Kontaveit jõuab 30:30-ni, aga Tomljanovic saab 30:40 seisul murdevõimaluse.

15:30 Tomljanovic tõrjub auti.

0:30 Kontaveit on serviga hädas.

1-1 Kontaveit murrab kohe teises geimis vastu!

40:A Kontaveidil selles geimis juba kolmas murdepall.

Kontaveidi lihtviga toob tabloole viigi 40:40.

30:40 Tomljanovici napp aut toob Kontaveidile murdepalli.

30:30 Tomljanovic viigistab.

15:30 Kontaveidi tõrjeviga toob punkti Tomljanovicile.

Tomljanovic jääb servil kiirelt 0:30 taha.

0-1 Kontaveit loovutab kohe esimeses geimis oma servi.

40:A Kontaveidi tagakäelöök maandub võrgus.

40:40 Kontaveitilt topeltviga.

40:30 Tomljanovicilt tõrjeviga.

30:30 Kontaveit viigistab tagakäe äralöögiga. Eelnevalt mängis Tomljanovici ilusti väljakult välja.

15:30 Tomljanovic lisab agressiivsust ja sunnib Kontaveidi ka tagakäeviga tegema.

15:15 Kontaveiti eeskäeviga. Pall audis.

15:0 Mäng algas üsna pika pallivahetusega. Õnneks lõppes see Aneti punktivõiduga.

Soojendus läbi. Mäng kohe algamas.

Loosi tahtel alustab Kontaveit servimist.

Jabeur alistaski Sasnovitši ning juba mõne hetke pärast ongi plats Kontaveidi ja Tomljanovići päralt!

Viibib ka Kaia Kanepi matši algus - ka tema väljakul läks esimene matš kolmandasse setti.Kontaveidi platsil on aga Jabeur kolmandas setis juba 5:2 peal. Võimalik, et matš lõpeb lähiminutitel.

Ons Jabeur viis Kontaveidi väljakul mängu kolmandasse setti ehk meie peame veel selle võrra pisut kauem ootama.

Tervitused!Esimesi uudiseid nii palju, et nii Kontaveidi kui Kanepi väljakul on esimeses mängus avasett lõppenud. Kontaveidi väljakul on Aliaksandra Sasnovitš Ons Jabeuri vastu 6:3, 1:2 ees, Kanepi platsil on Fiona Ferro Kristina Mladenovici vastu avaseti 6:4 võitnud.