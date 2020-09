OTSEBLOGI | Anett Kontaveit mängib US Openil maailma 37. reketiga

Kontaveit edenes kolmandasse ringi tänu 6:4, 6:1 võiduga sloveenlanna Kaja Juvani (WTA 113.) üle. Linette oli samal ajal 6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4) parem Danka Kovinicist (WTA 92.).

Kontaveit on Linettega kohtunud kuuel korral ja kaotanud neist neli matši, kuid kõik need mängud jäävad juba aastate taha. Viimati kohtuti 2017. aastal Wuhanis, kui peale jäi poolatar 7:5, 6:4. Kontaveidi senised kaks võitu on pärit 2014. aastast.

Edasipääseja läheb järgmises ringis vastamisi Naomi Osakaga (WTA 9.), kes alistas täna alles 18-aastase ukrainlanna Marta Kostjuki (WTA 137.) kaks ja pool tundi kestnud lahingus 6:3, 6:7 (4:7), 6:2.

ANETT KONTAVEIT - MAGDA LINETTE 30:40. Murdepall poolatari eksimuse järel! 30:30. Linette vastab kohe võimsa serviga, mis toob punkti. 15:30. Kontaveit teeb suurepärase tõrje. 15:15 punkt poolatarile, Kontaveit tõrjus võrku. 0:15. Nüüd mängis Kontaveit agressiivselt ja sundis vastase eksima. 0:1. Kontaveit annab oma servigeimi käest. Poolatar ei loovutanud ühtegi punkti. Oi-oi! Kolm murdepalli! Kontaveit on taga 0:40. 0:15. Kontaveiti esimene serv ei õnnestu ja teiselt pallingult lööb ta pallivahetuse lõpuks võrku. Mäng algas! Avasetis hakkab servima Kontaveit. Mängijad on väljakul ja algas soojendus. Briti esinumber Dan Evans (ATP 31.) on mängust väljas, ta kaotas Corentin Moutet`le (ATP 77.) 6:4, 3:6, 6:7 (5), 6:7 (1). Nüüd on järgnevalt Anett Kontaveiti ja Magda Linette kord. Neljas sett Moutet ja Evansi mängus on läinud kiiresse lõppmängu. Meie juunior Mark Lajal on muuseas viimasel ajal harjutanud koos 21-aastase prantslase Moutet`ga. Selle mängu võitja kohtub järgnevalt Osakaga. https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/naomi-osaka-oli-us-openil-teise-saja-mangija-vastu-ootamatult-suurtes-raskustes?id=90953891 Dan Evans (ATP 31.) on kaotanud Corentin Moutet`le (ATP 77.) kolmanda seti kiires lõppmängus ning nüüd on seis 6:4, 3:6, 6:7 (5). Vaevalt, et enne 22.30 Kontaveit väljakule pääseb. Kontaveiti ja Linette mängu alguseks ennustatakse kell 22.30. Praeguseks on avamatš seal lõppenud: Alejandro Davidovich Fokina alistas Cameron Norrie 2 tunni ja 46 minutiga 7:6 (2), 4:6, 6:2, 6:1. Tere, tennisesõbrad! Anett Kontaveiti ja Magda Linette vaheline matš on täna kavas viienda väljaku kolmanda mänguna. Esmalt kohtuvad seal meesüksikmängus Cameron Norrie (ATP 76.) ja Alejandro Davidovich Fokina (ATP 99.) ning seejärel jätkavad neljapäeval pooleli jäänud mängu Dan Evans (ATP 31.) ja Corentin Moutet (ATP 77.). Evans oli mängu katkestamise hetkel oma servigeimis kaotusseisus 6:4, 3:6, 5:6.