OTSEBLOGI | Anett Kontaveit kohtub USA lahtiste teises ringis noore Sloveenia tennisistiga

Anett Kontaveit - Kaja Juvan

Kontaveit saab veel kaks kiiret punkti - 40:0.

Esimene punkt Kontaveidile, vastane lõi auti.

Mäng algas!

Avasetis hakkab servima Kontaveit.

Nüüd algas soojendus.

Mängu algus viibib veidi. Väljaku piirjooned on veidi märjad ja neid kuivatatakse. New Yorgis on ilm pilvine, kuid vihma õnneks ei saja.

Mängijad on väljakule tulnud ja algab soojendus.

Anett Kontaveiti ja Kaja Juvani US Openi teise ringi mängu algusajaks on umbes 18.05.

Tere, tennisesõbrad!