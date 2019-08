OTSEBLOGI | Anett Kontaveit kohtub US Openi teises ringis maailma 47. reketiga

Anett Kontaveit - Ajla Tomljanović

Jabeur alistaski Sasnovitši ning juba mõne hetke pärast ongi plats Kontaveidi ja Tomljanovići päralt!

Viibib ka Kaia Kanepi matši algus - ka tema väljakul läks esimene matš kolmandasse setti.Kontaveidi platsil on aga Jabeur kolmandas setis juba 5:2 peal. Võimalik, et matš lõpeb lähiminutitel.

Ons Jabeur viis Kontaveidi väljakul mängu kolmandasse setti ehk meie peame veel selle võrra pisut kauem ootama.

Tervitused!Esimesi uudiseid nii palju, et nii Kontaveidi kui Kanepi väljakul on esimeses mängus avasett lõppenud. Kontaveidi väljakul on Aliaksandra Sasnovitš Ons Jabeuri vastu 6:3, 1:2 ees, Kanepi platsil on Fiona Ferro Kristina Mladenovici vastu avaseti 6:4 võitnud.