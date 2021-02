OTSEBLOGI | Anett Kontaveit kohtub teises ringis ainsa konkurentsi jäänud Briti naistennisistiga

Avaringis valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitši (WTA 92.) 7:5, 6:2 alistanud Kontaveiti ootab teises ringis ees britt Heather Watson (WTA 60.). Kontaveiti ja Watsoni kohtumine on kavas John Cain Arena väljaku teise matšina. Esimene mäng Andrei Rublevi ja Thiago Monteiro vahel algab Eesti aja järgi kell 3 öösel.

Kontaveit on oma teise ringi vastasega kohtunud viis korda ja teda kolm korda võitnud. „Ta on stabiilne mängija, kel pole megasuurt äralööki, aga ta teeb kõike korralikult. Tähtis on keskenduda oma mängule ja olla agressiivne,” sõnas Eesti esireket, kes mullu jõudis Australian Openil veerandfinaali.

Anett Kontaveit vs Heather Watson Ülivalus seti kaotus. Kontaveit juhtis kiiret lõppmängu 5 : 2 ja pallis. Aga siis mängis hästi Watson, järgnes topeltviga. Siis kaks eksimust tõrjel ja lihtviga otsa. Watsonil viis punkti järjest ja sett taskus. Watsonilt võimsad pallingud. Kiire lõppmäng. Nüüd hoiab Kontaveit omakorda pallingugeimi - paar võimsat lööki, kuid paar eksimust kah. Mäng on äärmiselt tasavägine, murdepalle ei saa enam kumbki. Watson hoiab pallingu tänu Kontaveidi eksimustele. Kindel servigeim Kontaveidilt, sisaldas ässa ja kaht äralööki. Watson sai punkti hea tõrjega. Hea tennis mõlemalt poolt, kuid Watson oli võimsam oma pallingul. 4 : 4. Watsoni servimurre. Ta tõrjus hästi Kontaveiti esimesi pallinguid ja meie piiga tegi kaks andestamatut viga - lõi võrgus ja siis tagajoonelt pikaks ja hõikas: "Mis toimub?" Watson mängis pallingugeimi hästi. Kontaveidil polnud palju teha. See servigeim tuli raskemalt kätte. Paar eksimust, Watsoni head löögid... Kaks tasamängu, ent siis kaks võimsat servi ning töö tehtud. 4 : 1. Watson sai servi tööle ning võitis lõpuks pallingugeimi, aga mitte liiga lihtsalt. 3 : 1 Kontaveidile. Kaks iluviga tuli sisse - topeltviga ja võrgus olles pall võrku, aga ülejäänud punktid muretult Kontaveidile. Watson ei leia vastust. 3 : 0. Kontaveidilt suurepärane mäng. Pallid joonte peal või kõrval ja surub vastase puhtalt ära ning murrab. 2 : 0. Kontaveidilt mugav geimivõit. Esimene serv kui töötab, siis on punkt. Kontaveit valis pallingu. Soojendus algas. Eelmine mäng sai John Kaini väljakul läbi ning nüüd on Kontaveidi ja Watsoni kord.