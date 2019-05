OTSE PARIISIST | Kontaveidil hommikune soojendus tehtud. Kas maailma 17. reket saab French Openil stardipakkudelt minema?

Anett Kontaveit - Karolina Muchova

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Treening lõppes kümme minutit tagasi. Kontaveit sparris Gasparjaniga, Harmony Tan meesmängijaga. Kui teised olid lõpetanud, siis jäi veel kaks minutit aega ja Anett kasutas juhust ka tervel väljakul koos treener Nigel Searsiga lüüa, muidu seisid ju ühel pool kaks ja teisel kaks mängijat, pidi vaatama, et kuidagi ära mahuks. Täpselt kell 10 lasti ka publik tribüünile. Paar Eesti fänni olid juba varakult kohal, et 7. väljakul (asub kohe 9. kõrval) head kohad sisse võtta, sest väiksed väljakud lähevad kõik alati pilgeni täis. Rahvast tundub silma järgi olevat veel rohkem kui eile, publikualadel on liiklus jube aeglane. Punktist A punkti B siirdudes tuleb aega varuda ja ummikutega arvestada.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kontaveit teeb hommikuse soojenduse enda väljaku kõrval, 9. väljakul Eesti aja järgi kell 11 koos Margarita Gasparjani (RUS, WTA 65.), Harmony Tani (FRA, WTA 265.) ja Vivien Cabosiga (turniiri ametlik sparringupartner, 26-aastane Prantsuse meesmängija).

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Huvi pärast uurisin "Matšpalli" podcasti kohta ka natuke statistikat. TOP linnad, kust meie viimast saadet kuulatud on: 1. Tallinn 4592. Tartu 483. Pärnu 254. Helsingi 145. Rakvere 116. Viimsi 117. Pariis 108. Viljandi 99. Kuressaare 910. Haapsalu 8Järgnevad Põlva, Keila, Rapla, Saku, Türi, Võru, Elva, Espoo, Kohtla-Järve... Esindatud on isegi Tbilisi (Gruusia), Genova (Itaalia), Sofia (Bulgaaria), Nicosia (Küpros), Jakarta (Indoneesia), Southport (USA), Sveti Vlas (Bulgaaria), Marbella (Hispaania), Antalya (Türgi).

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Tere hommikust Pariisist! Hea uudis on see, et kui veel eile lubas tänaseks 70% tõenäosusega sademeid, siis mina pole täna veel ühtegi piiska tundnud. Külm ja tuuline on küll, aga aeg-ajalt piilub isegi päike välja. Suurematele väljakutele püsti pandud lipud lehvivad hoolega, allpool on tuul mõistagi väiksem. Tormituulest on asi kaugel, seega mängu see eriti mõjutada ei tohiks - kui siis ainult niipalju, et mängijatel võib alguses jahe ja ebamugav olla. Et mänguks õigele lainele saada, siis soovitan lugeda ja kuulata, mida eilses "Matšpalli" podcastis Kontaveidi - Muchova mängu ja üldse French Openil toimuva kohta räägiti: https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/delfi-pariisis-tennisetreener-enne-kontaveidi-matsi-konkurents-on-niivord-rank-et-tema-viimased-tulemused-arevaks-kull-ei-tee?id=86343447