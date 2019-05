OTSE PARIISIST | Anett Kontaveit alustab Prantsuse lahtiseid maailma 73. reketi vastu

Anett Kontaveit - Karolina Muchova

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-2 Hästi! Kontaveit murrab teist korda vastase servi. Murded eestlannale 2:1.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Anett võitleb endale murdepalli välja.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Muchova lööb võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Seekord suutis Anett võrku tungimisega edu saavutada ja lõpetas pallivahetuse äralöögiga. Publik aplodeerib tunnustavalt.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Anetilt ilus tagakäe äralöök nurka.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:0 Aneti tõrjeviga. Kolm geimpalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:0 Muchovale ka teine punkt.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:0 Muchova alustab oma servigeimi ässaga. Tegelikult kahe ässaga, aga esimese luges joonekohtunik eksklikult auti. Pukikohtunik käis jälge vaatamas ja määras uue esimese servi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 3-2 Muchova murrab tagasi! Aneti viimane pall maandus võrgus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Muchova meelitab Aneti võrku ja lööb siis kauni äralöögi. Tšehhitaril murdepall. Võtab Aneti ohkama.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Anett viigistab. Muchova servitõrje audis.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Nüüd on Anett oma servil 15:30 taha jäänud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 3-1 Kontaveit tegi mängu esimese servimurde ja lasi korraliku "Kamooni!" huultelt lendu.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Anett surub tugevate löökidega kõvasti, Muchova lööb raamiga auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Muchova tungib võrku ja lööb rabaku äralöögiks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Üks murdevõimalus antakse juurde. Muchova lõi auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Aneti eeskäelöök läheb külje pealt napilt auti, Kontaveit surub näo korraks kätesse. Kolm murdepalli läinud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Pall võttis Aneti jalge ees valusa vindi ja üles ei põrganud. Muchova domineerib selles geimis tagajoonemängu.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Anetil oli kasutada kolm murdepalli. Kaks veel alles.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:15 Muchova alustab jämeda veaga. Võrgu äärest lõi lendpalli pikaks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:30 Muchova tagakäelöök võrgus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-1 Kontaveit hoiab oma servi. Võrgulint on siingi päris palju mängu mõjutanud nagu eile Kanepi matšil.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Anett juhib 40:30.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Muchova pääseb Kontaveidi servil ilusa äralöögiga 15:30 ette.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-1 Aneti tugev löök hüppab võrgulindi kaudu auti. Muchoval serv hoitud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Aneti eeskäelöök läheb pikaks. Muchoval veel üks geimpall.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Anett virutab tagakäe äralöögi mööda joont. Muchova surub suunurgad allapoole, tal polnud midagi teha.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Muchoval geimpall, Anett lõi võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Aneti lõigatud tagakäelöök kukub üle väljaku auti. Muchova paistab enesekindel. Sellisest seisust tagasitulek on suur asi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Järjekordne tagajoonelahing lõpeb seekord kahjuks Aneti löögiga auti. Üks murdepall veel alles.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Anetil kaks murdepalli. Sai Muchova stopplöögi ilusti kätte.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Tagajoone rally lõpeb Muhcova eksimusega.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Kontaveit läheb tšehhitari servil ette, aga teeb siis kohe ise lihtvea.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-0 Geim käes! Lõpetas äralöögiga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 "Kamoon!" tuleb Aneti huulilt, kui Muchova eeskäelöök võrgus maandub.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Aneti eeskäelöök läheb külje pealt napilt auti. Muchova on seni päris tubli pallide tagasiajaja olnud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Muchova tõrjeviga, Anetil geimpall.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Muchova on viigistanud 30:30. Aneti viimane pall kukkus võrgulindist auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:0 Kontaveit alustab ilusa eeskäe äralöögiga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Mängijad on toolidelt püsti ja matš võib alata!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Ilmaga on ikka nii ja naa. Õrnalt tibutab, aga mitte nii palju, et see mängu segaks. Küll aga segab see meid, leheneegreid, väljaku äärest otseblogi tegemast. Katsume kuidagi ikka hakkama saada...

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kontaveiti nime taga on tablool kollane pall ehk Anett alustab servimist. Hetkel käib veel soojendus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Anetil, uues Lacoste'i punases kleidis, on üle vasaku jala põlve ja reie must teip tõmmatud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kontaveit ja Muchova saabuvad juba väljakule, tšehhitar kuulab veel klappidest muusikat.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Meeste mäng läbi. Väljak on peagi Kontaveidi ja Muchova päralt.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Prantslane alustas kolmandat setti muredega, britt hoidis just servi, et vähendada kaotusseis 2:3-le.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Ilm on väga vahelduv. Kord lõõskab päike, siis on pilves ja tibutab vihma. Hoiame pöidlaid ja varbaid, et vihmapause täna ei tule, vähemalt mitte meie mängus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Juba 3:6, 0:6. Minimaalselt üks sett veel meeste mängus minna. Kui just britt ei otsusta mängu viiesetiliseks teha.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Prantslane juhib teises setis juba 3:0. Kas tõesti tuleb lühike mäng ja lõpetavad ka Eesti fännide piinava ootuse?

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 7. väljaku esimeses mängus Norrie (GBR) - Benchetrit (FRA) on lõppenud esimene sett. Prantslane (ATP 243.) võitis selle 33 minutiga 6:3. Briti edetabelikoht on 49. Favoriit on seega kaotusseisus, mis võib (aga ei pruugi) tõotada veel pikka mängu.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Treening lõppes kümme minutit tagasi. Kontaveit sparris Gasparjaniga, Harmony Tan meesmängijaga. Kui teised olid lõpetanud, siis jäi veel kaks minutit aega ja Anett kasutas juhust ka tervel väljakul koos treener Nigel Searsiga lüüa, muidu seisid ju ühel pool kaks ja teisel kaks mängijat, pidi vaatama, et kuidagi ära mahuks. Täpselt kell 10 lasti ka publik tribüünile. Paar Eesti fänni olid juba varakult kohal, et 7. väljakul (asub kohe 9. kõrval) head kohad sisse võtta, sest väiksed väljakud lähevad kõik alati pilgeni täis. Rahvast tundub silma järgi olevat veel rohkem kui eile, publikualadel on liiklus jube aeglane. Punktist A punkti B siirdudes tuleb aega varuda ja ummikutega arvestada.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kontaveit teeb hommikuse soojenduse enda väljaku kõrval, 9. väljakul Eesti aja järgi kell 11 koos Margarita Gasparjani (RUS, WTA 65.), Harmony Tani (FRA, WTA 265.) ja Vivien Cabosiga (turniiri ametlik sparringupartner, 26-aastane Prantsuse meesmängija).

Tere hommikust Pariisist! Hea uudis on see, et kui veel eile lubas tänaseks 70% tõenäosusega sademeid, siis mina pole täna veel ühtegi piiska tundnud. Külm ja tuuline on küll, aga aeg-ajalt piilub isegi päike välja. Suurematele väljakutele püsti pandud lipud lehvivad hoolega, allpool on tuul mõistagi väiksem. Tormituulest on asi kaugel, seega mängu see eriti mõjutada ei tohiks - kui siis ainult niipalju, et mängijatel võib alguses jahe ja ebamugav olla.