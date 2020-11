OTSE DELFI TV-s | Zopp kaotas Pärnu ITF-i turniiril Läti tulevikutähele. Kuidas läheb Raismal soomlasega?

Mehed kohtusid omavahel ka tänavu juulis Tondi tennisekeskuses toimunud Eesti-Läti maavõistlusel, kus Zopp kaotas valusalt 6:7 (4), 7:6 (5), (8:10 - viimase seti asemel mängiti kiire lõppmäng 10 punktini.

Intrigeeriva loosi sai ka Kenneth Raisma (ATP 953.), kes läheb avaringis vastamisi Soome teise reketi Patrik Niklas-Salmineniga (ATP 436.), kel on Paf Openil esimene asetus. See kohtumine on hetkel käimas.

Tänased eestlaste tulemused:

Mattias Siimar - Roni Mikael Hietaranta (Soome) 6:3, 6:2

Alexander Georg Mändma - Vasil Kirkov (USA) 1:6, 0:6

Vladimir Ivanov - Eero Vasa (Soome) 1:6, 7:5, 6:0

Kristjan Tamm - Alexander Erler (Austria) 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5)

Jürgen Zopp - Karlis Ozolins (Läti) 6:3, 3:6, 4:6

VAATA TABELIT SIIT!

AJAKAVA JA LIVE-TULEMUSED

Kuula ka viimast "Matšpalli" podcasti!