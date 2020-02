OTSE DELFI TV-s | VÕIMAS! Kontaveit alistas kodusel Fed Cupil maailma neljanda reketi Svitolina, matšis Ukrainaga ootab ees otsustav paarismäng!

View this post on Instagram

Anett Kontaveit alistas maailma neljanda reketi Elina Svitolina ning koduse Fed Cupi turniiri play-offis ootab ees otsustav paarismäng, mille võitja pääseb aprillis Maailmaliiga üleminekumängudele! #anettkontaveit #Fedcup #eestitennis