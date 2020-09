OTSE DELFI TV-s | Tasavägine heitlus: Kontaveiti ja Kuznetsova matši võitja otsustab kolmas sett

Anett Kontaveit - Svetlana Kuznetsova

Veel üks murdepall eestlannale.

Kontaveit hoiab jalga kinni, aga jätkab mängu

Murdepall Anettile.

Ja Kuznetsova murrabki. 1:4 Kontaveiti poolt vaadatuna ja nüüd on seis juba väga raske.

30:40. Kuznetsoval murdepall.

Kontaveit jääb 1:3 kaotusseisu. Eestlanna on endiselt ühe murdega taga.

Kumbki ei õnnestu. 40:40.

Kontaveitil kaks murdepalli.

Kontaveit suudab seekord servi hoida. 1:2.

Kolmandas geimis on seis 40:40.

Kontaveit tundus ütlevat, et ta alaselg valutab.

Kerge geimivõit Kuznetsovale, Anett on nüüd 0:2 taga.

Kuznetsoval kolm geimpalli.

Venelanna lähebki 1:0 ette ja ta asub nüüd servima.

Kuznetsova saab juba kolmanda seti esimeses geimis murdepalli.

Algas kolmas sett, servimist alustas Kontaveit.

Kuznetsova võidab teise seti 7:5 ja ees ootab kolmas, otsustav sett.

30:40, venelannal settpall.

30:30.

Kuznetsova läheb 30:0 ette.

Nüüd on võimalus Kuznetsoval taas oma serviga sett ära otsustada. Eelmine kord see ei õnnetunud.

Ja venelanna murrabki teist korda järjest. 5:6.

30:40, Kuznetsova murdevõimalus.

30:30.

Kontaveit jääb 15:30 taha.

Nüüd servib Kontaveit.

40:30 Anettile ja murdepall.

Kuznetsova lööb auti ja Kontaveit murrabki! 5:5.

Kontaveit läheb 30:15 ette.

Ja pole mindagi parata, Kuznetsova suudab selles setis esimese murde teha. 4:5 ja nüüd asub Kuznetsova servima.

Murdepall Kuznetsovale.

Kontaveit on realiseerinud seitsmest murdepallist kaks, Kuznetsova saldo on kolmest üks.

Kolm punkti järjest venelannale ja 5:3 asemel tuleb 4:4...

Ja jälle ei õnnestu.

Veel üks murdepall.

Kontaveit eksib ja seega tasamäng.

Anettil murdepall.

Teine geimpall tuleb siiski Anettile! 4:3.

Esimene ei õnnestu.

Kontaveitil kolm geimpalli järjest.

Kuznetsova vastab kindla serviga ja viigistab. 3:3.

Kui esimest setti mängiti 56 minutit, siis ka teine sett on kulgenud võrdledmisi aeglaselt. See on kestnud pool tundi.

Kindel geimivõit eestlannale. 3:2.

Kontaveit läheb oma pallingugeimil 40:0 ette.

Ja viiendal katsel realiseerib venelanna geimpalli ära. Tõeline maratongeim... 2:2.

Nüüd on initsiatiivi haaranud taas Kuznetsova, tal on juba viies geimpall.

Ka see ei õnnestu.

Nüüd on eestlannal murdepall.

Kuznetsoval on kaks geimpalli, aga venelanna ei suuda esialgu kumbagi ära realiseerida.

Geim siiski Kontaveitile. 2:1.

Tuleb siiski tasamäng.

Kontaveitil geimpall.

Kontaveit alustab oma pallingugeimi ässaga, tema selle kohtumise kolmas äss.

Kuznetsova valitseb oma servigeimi ja viigistab. 1:1.

Kontaveit läheb teises setis 1:0 ette.

Alanud on teine sett, taas alustab servimist Kontaveit.

Ja tuleb ära! Esimene sett Kontaveitile 6:4.

Settpall eestlannale.

Kontaveit jõuab tasamänguni.

Kontaveit ronib 30:40 peale.

Kuznetsova läheb 40:0 ette, kolm geimpalli.

Esimese päästab Kontaveit ära, aga teise mitte. 5:4.

Juba 0:40, seega on Kuznetsoval kolm murdepalli järjest.

Kontaveit jääb 0:30 taha.

Kontaveit servib setivõidu peale.

Kontaveidil mängu kolmas murdepall ja seekord õnnestub! Kuznetsova lööb kõrge kaarega auti. 5:3.

Kuznetsova pallingugeim ja jälle tasamäng.

Aga see geim lõppeb siiski kiiremini kui eelmine. 4:3 Kontaveitile.

40:40. Ka Kontaveidi servigeim läheb tasamänguni.

Lõpuks jääb peale siiski Kuznetsova. Mängitud on juba 34 minutit, aga seis on alles 3:3.

Tuleb ka teine murdepall, aga kumbagi pole suutnud Anett ära kasutada.

Kontaveit teenib oma esimese murdepalli.

Kontaveit saab siiski vajaliku geimivõidu kätte. 3:2.

40:40. Kuznetsova suudab Kontaveiti pallingugeimi tasamänguni viia.

Kontaveidil kaks geimpalli.

Kuznetsova suudab siiski pallingut hoida. 2:2.

Kontaveit läks Kuznetsova servigeimil 30:15, ette aga nüüd on seis 40:40.

Teise geimpalli realiseerib Kontaveit tänu võimsale servile ära. 2:1.

Kontavedil oli geimpall, aga Kuznetsova suudab omakorda nüüd ise tasamängu välja võidelda.

Kontaveit suudab oma pallingugeimi siiski tasamänguni viia.

Kuznetsoval mängu esimene murdepall.

Kuznetsova mängis oma servigeimi sama veenvalt. 1:1.

Kontaveit kingib Kuznetsovale vaid ühe punkti ja läheb 1:0 ette.

Nii, soojendus on läbi ja mäng algas!

Juba on selgunud, et servimist alustab Kontaveit.

Tere päevast! Jagame lisaks ülekandele kohtumise seisust ülevaadet ka teksti kujul. Kontaveit ja Kuznetsova on väljakule tulnud. Praegu käib lühike soojendus, mõne minuti pärast peaks matš algama.