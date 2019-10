OTSE DELFI TV-s | Paf Open toob Pärnusse rahvusvahelise tenniseseltskonna

Meeste turniiril on võistlejaid 15 riigist. Neli esimest asetust hõivavad tabelis prantslased Babtiste Crepatte (ATP 280), Manuel Guinard (ATP 317), Hugo Grenier (ATP 323) ja Dan Added (ATP 396). Mullust tiitlit tuleb kaitsma venelane Evgenii Tiurnev (ATP 412). Eestlastest on võistlustules Vladimir Ivanov (ATP 781), kes parima eestlasena jõudis eelmisel aastal Paf Openil Tartus poolfinaali ja Pärnus veerandfinaali. Lisaks Ivanovile on võistlemas Kristjan Tamm (ATP 893), Kenneth Raisma (ATP 950), Daniil Glinka (ATP 1093) jt.

Eesti tennisesõpradele varasematelt turniiridelt tuttavad näod on venelased Yan Sabanin ja Matvey Minin, soomlane Otto Virtanen, leedukas Julius Tverijonas, belglane Maxime Pauwels, britt Joshua Paris jt.

30. oktoobrist saab eestlaste mängudele kaasa elada ka telepildi vahendusel. Otseülekandeid näitab Delfi TV.