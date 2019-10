OTSE DELFI TV-s | Neli Eesti meestennisisti jõudis Paf Openil kaheksandikfinaali

Paf Open ITF turniirid on saanud Eesti tennisesügises harjumuspärasteks. Kui varasemalt toimusid turniirid Tartus, Tallinnas ja Pärnus ning ainult meestele, siis tänavu on kahel nädalal võistluskeskuseks Pärnu Tennisehall. 28. oktoobrist 2. novembrini peetakse meeste turniir ja nädal hiljem naiste turniir.

Meeste turniiril on võistlejaid 15 riigist. Neli esimest asetust hõivavad tabelis prantslased Babtiste Crepatte (ATP 280), Manuel Guinard (ATP 317), Hugo Grenier (ATP 323) ja Dan Added (ATP 396). Mullust tiitlit tuleb kaitsma venelane Evgenii Tiurnev (ATP 412). Eestlastest on võistlustules Vladimir Ivanov (ATP 781), kes parima eestlasena jõudis eelmisel aastal Paf Openil Tartus poolfinaali ja Pärnus veerandfinaali. Lisaks Ivanovile on võistlemas Kristjan Tamm (ATP 893), Kenneth Raisma (ATP 950), Daniil Glinka (ATP 1093) jt.

Meeste üksikmängu 1/8 finaalis teeb kaasa neli Eesti tennisisti: Vladimir Ivanov, Daniil Glinka, Kenneth Raisma ja Karl Kiur Saar. Kusjuures sõltumata 1/8 finaalide tulemustest, on Eesti tennis vähemalt ühe mängijaga esindatud ka veerandfinaalis, sest treeningpartnerid Raisma ja Glinka kohtuvad isekeskis.