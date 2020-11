OTSE DELFI TV-s | Malõgina langes kodusel ITF-i turniiril üksikmängus konkurentsist. Vaata, kuidas läheb tal paarismängu poolfinaal!

Malõginal on täna veel paarismäng, kus ta koos Soome mängija Anastasia Kulikovaga astub poolfinaalis vastu Briti-Poola duole Emily Appleton - Martyna Kubka. See ning ka sellele eelnev naiste üksikmängu kohtumine on samuti Delfi TV-s otsepildina nähtav.

Mängu käik: Malõgina alustas mängu servimurdega, kuid Makarova murdis tagasi seisuks 2:2. Järgmisel oma pallingul, mis nagu sellele eelnenudki geim, osutus tasavägiseks, kaotas ta murdepalli ühe piiripealse audi tõttu, mis tundus teda veel pikaks ajaks painama jäävat. Makarova läks sellest punktist 4:2 ette ning võitis ka seti 6:2.

Malõgina alustas teist setti servimurdega ning pääses enda servi kindlalt hoides (vastane sai vaid ühe punkti) 2:0 juhtima. Makaraova hoidis ka enda pallingut ning kutsus seejärel füsioterapeudi vasaku käe rannet tohterdama. Venelanna tegi servimurde tagasi setti 4:4 viigistades, sellele eelnenud geimis oli Malõginal endal kasutada murdepall, et 5:2 juhtima minna. Järgmises tasavägises geimis päästis Makarova kolm murdepalli ja läks 5:4 juhtima (Malõgina eeskäe äralöögi üritus lõppes lihtveaga).

Selg vastu seina servima asudes kaotas Malõgina esmalt punkti võrgumängus, viigistas vastaselt viga välja meelitades 15:15, lõi tagakäelt auti (15:30), eeskäega võrku (15:40) ja esimesel matšpallil auti, millega oligi mäng läbi. Lõppseis tund ja 37 minutit kestnud mängu järel 2:6, 4:6.

