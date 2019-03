OTSE DELFI TV-s | Kontaveit võitles end mängu tagasi! Miami Openi poolfinalist selgub otsustavas kolmandas setis

Hsieh alistas Miami turniiri kaheksandikfinaalis 6:3, 6:7 (0), 6:2 endise maailma esireketi Caroline Wozniacki (WTA 13.). McNamee treenis Kontaveiti 2014. ja 2015. aastal. 2011. aastast McNameega koostööd teinud 33-aastane Hsieh on 1982. aasta Australian Openi poolfinalisti õpilane tänase päevani.

Fakti, et Kontaveit ja Hsieh koostööd on teinud, on uudises välja toonud ka WTA koduleht, kus märgitakse, et eestlanna nautis treeninguid Taiwani kolleegiga väga.

"Ma tegelikult naudin tema mängude vaatamist. Ta varieerib oma mängu nii palju ning seda on lõbus vaadata," rääkis Kontaveit. "Tal on väga hästi läinud. Tema vastu on raske rütmi leida. Aga kes iganes ka (Wozniacki-Hsiehi) mängu võidab, pean ma väga hästi mängima, et edasi pääseda."

Kontaveidi ja Hsiehi mängu võitja poolfinaalivastane tuleb paarist Petra Kvitova (WTA 2., Tšehhi) - Ashleigh Barty (WTA 11., Austraalia).

Kontaveit ja Hsieh tulevad Miamis väljakule meie aja järgi täna õhtul mitte varem kui kell 20.00. Delfi TV näitab mängu otseülekandes.

Sarnaselt Kontaveidi viimasele vastasele Andreescule on ka Hsieh sel aastal mitmeid üllatustulemusi vormistanud. Miami Openi kolmandas ringis kukutas ta näiteks konkurentsist maailma esireketi Naomi Osaka. Veebruaris peetud Dubai turniiril alistas ta järjepanu Anastasija Sevastova, Aliaksandra Sasnovitši, Angelique Kerberi ja Karolina Pliškova, kaotades lõpuks poolfinaalis Petra Kvitovale.