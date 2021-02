OTSE DELFI TV-s | Kontaveit kohtub endise maailma esinumbriga, Kanepi jahib kohta finaalis

Kontaveit ja Kanepi Melbourne'is

Tere ööd, tennisesõbrad! Eeldatavasti on ees ootamas väga põnev tenniseöö, ehk isegi hommik, oleneb, kes mida hommiku all silmas peab. Viskame väikse pilgu kihlveoportaalide koefitsientidele:Azarenkat peetakse Kontaveidi vastu kergeks soosikuks, aga ainult kergeks. Üks tuntud välismaa ennustussait pakub valgevenelanna võidukoefitsiendiks 1.72, Kontaveidi võidule panustades saaks raha tagasi 2.10-ga korrutades. Huvitaval kombel on Alexandrova ja Kanepi koefitsiendid täpselt samad! Ühes Eesti portaalis tuleb selge kerge erinevus - Alexandrovale 1.70 ja Kanepile 2.15.