OTSE DELFI TV-s | Kanepi kaotas karjääri üheksandas WTA turniiri finaalis maailma 20. reketile avaseti 4:6

Mõlemale naisele on see karjääri üheksas WTA finaal - Mertens on võitnud viis (viimati 2019 Dohas), Kanepi neli turniiri (viimati 2013 Brüsselis)

Kanepi (WTA 94.) alistas poolfinaalis 6:3, 7:6 (6) venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 33.), Mertens sai loobumisvõidu maailma kolmandalt reketilt Naomi Osakalt.

Kanepi ja Mertensi omavaheliste mängude seis on 1:1. Eelmise aasta sügisel peetud French Openil võitis belglanna teises ringis 6:4, 7:5. 2019. aastal oldi vastamisi Charlestoni turniiri teises ringis, kui Kanepi võitis kentsaka skooriga 0:6, 6:0, 7:5.

Ajakava järgi mängitakse see finaal Margaret Court väljaku teise matšina ning mitte varem kui kell 3 Eesti aja järgi. Eesti tennisesõpradel tasub aga Delfi TV ekraani ees olla juba kell 2, kui Grampians Trophy turniiri poolfinaalis kohtuvad Anett Kontaveit ja kreeklanna Maria Sakkari.



Kontaveit ja Kanepi Melbourne'i turniiridel Teine sett pole Kaia jaoks hästi alanud. Mertens on kahe servimurdega peal juba 4:0. Vaid kaks geimi lahutab belglannat turniirivõidust. Mertens lõpetab seti servimurdega ja võidab seti 6:4. Esimese seti statistika (Kanepi vasakul, Mertens paremal): Super! Kanepi teeb servimurde tagasi. Ühe murdepalli Mertens päästis, teist enam mitte. 4:5 Kaia poolt vaadatuna. Kanepi hoidis oma servigeimi nulliga! Mertens asub aga 5:3 seisul servima. Mertens on Gippsland Trophy finaali avasetti 5:2 juhtimas. Servima asub Kanepi. Kontaveit jagab ajakirjanikele kommentaare pärast Grampians Trophy teist poolfinaali, kui on peetud maha väike autasustamistseremoonia. Jennifer Brady-Ann Li mängus on käimas alles esimene sett (3:3). Mertens läheb setti 4:1 juhtima. Mertens juhib avasetti 3:0. Mertens alustab matši kindla servi hoidmisega. 0:1 Algamas on Kanepi-Mertensi finaal. Belglanna alustab servimist. Ja võtab ära! 11:9 Kontaveidile! Anett on jäänud Grampians Trophyl löömatuks! Võidunumbrid 2:6, 6:3, (11:9) Kontaveit päästis kaks matšpalli ja läks kiiret lõppmängu 10:9 juhtima... Sellise trofee sai Barty. https://twitter.com/settenisok/status/1358235472192012289 Barty on Muguruzast jagu saanud ning Yarra Valley Classic turniiri võitnud. Sel väljakul toimub nüüd kiire autasustamine ja siis on Kanepi-Mertensi kord. https://twitter.com/WTA/status/1358234260797198336 Kontaveit võidab teise seti 6:3 ja matš otsustatakse pikas kiires lõppmängus. Barty juhib samal ajal Muguruza vastu teist setti 5:4 ja asub kohe ise servima. Kontaveit paneb hea tõrjega Sakkari eksima ja servimurre on jälle käes! 5:3. 15:40 Kontaveit saab kaks murdepalli. "Tubli, Anett!" on tribüünilt kosta, kui Kontaveit kreeklanna servil 15:30 juhtima pääseb. Kolmas servimurre selles setis juba järjest! Seekord Sakkarile. Kontaveit juhib setti veel 4:3. Kontaveit murrab uuesti ja juhib setti 4:2. Väga tasavägine Sakkari servigeim oli, Anett realiseeris alles neljanda murdepalli. Sakkari teeb teises setis servimurde tagasi. 3:2 Kontaveit veel peal, aga kreeklanna võib oma serviga viigistada. Sakkari hoidis oma servigeimi suhteliselt kindlal. Kontaveit veel murdega peal 3:1 Margaret Court Arenal juhib Barty teist setti 2:1. Raske servigeim Kontaveidile, aga võttis ära. 3:0 teist setti juhtimas. Kontaveit on avaseti kaotusele hästi reageerinud. Murrab nüüd Sakkari pallingu ja läheb teist setti 2:0 juhtima! Väga pikk servigeim teise seti alustuseks lõpeb Kontaveidi võiduga. Kreeklannal oli kasutada viis murdepalli. 1:0 Need mehed usuvad kohe kindlasti! Michel Lehtmets ja Riho Kallus valmistuvad Kanepi finaali kommenteerimiseks. "Kontaveit ei leia rütmi, ei leia särtsu üles," öeldakse inglise keelses kommentaaris. Eks ta nii olegi. Loodetavasti näeme veel tõusu! Barty võitis samal ajal Margaret Court väljakul Muguruza vastu esimese seti kiire lõppmängu 7:3. Sakkari lõpetab oma servigeimi ässaga ja võidab esimese seti 6:2. Margaret Court Arenal peetakse samal ajal Barty-Muguruza mängus esimese seti kiiret lõppmängu. Enne ei saa Kanepi ja Mertens väljakule tulla, kui see mäng seal läbi pole. Sakkari teeb teise servimurde järjest ja jätab Kontaveidi juba 2:5 kaotusseisu. Kontaveit pääses Sakkari servigeimis 30:15 ette, aga kreeklanna suutis oma pallingut hoida. 2:4 Sakkari murdis Kontaveidi pallingu! Ühe murdepalli eestlanna päästis, siis aga tungis võrku ning Sakkari lõi talle eeskäe äralöögi selja taha. 2:3 Sakkari hoidis oma pallingut jälle nulliga. 2:2. Kontaveit libastus vahepeal, aga kõik tundub õnneks korras olevat. Eestlasi on samuti tribüünil. Kontaveit hoidis pärast 40:40 tasamängu oma servi ja läheb setti 2:1 juhtima. Esimese servi õnnestumine pole aga parim olnud. Vaid 42 % kahe geimi peale. Sakkari fännid, kes on päris häälekad, hakkasid liiga ennatlikult plaksutama ning põhjustasid kreeklanna eksimuse. Kohtunik noomis neid. Sakkari vastab samaga. 1:1 Kontaveit hoiab oma servigeimi nulliga. 1:0 Mäng on alanud! Kontaveit ja Sakkari pidid olema sparringupartnerid Austraaliasse jõudes esimesel nädalal harjutades ja ka teisel, kui tohtis esialgu moodustada neliku teise samasuguse paariga. Kuid mõlemad sunniti rangesse karantiini, nagu kõik Grampians Trophy turniiril osalejad. Mängijatele tuletatakse meelde, et reeglid on samad, mis juba eile. Kolmanda seti asemel mängitakse pikk kiire lõppmäng. Sakkari võitis loosi ja valis tõrje. Kontaveit jõudis samuti Call Area'sse ning koos hakati nüüd väljaku poole astuma. Vihm tundub olevat järgi jäänud. Telepilt näitas juba koridoris Sakkarit väljakule tulekuks valmistumas. Nagu näha, siis sajab Melbourne'is hetkel vihma. Kuna 3. väljakul katust peal ei ole, ei saa Sakkari ja Kontaveit ka veel väljakule tulla.