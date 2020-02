OTSE DELFI TV-s | Eesti juhib Fed Cupi matši Austria vastu 2:0, alagrupist edasipääs on juba kindel!

Eesti koondise teine number Jelena Malõgina (WTA 553.) avas oma Fed Cupi karjääri võiduarve, alistades Melanie Klaffneri (WTA 525.) 7:6 (5), 6:2.

Avasetis tuli Malõgina välja raskest 2:5 kaotusseisust ja kallutas pingelise seti kiires lõppmängus enda kasuks. Teine sett oli ühepoolsem ning Malõginal õnnestus realiseerida neljas matšpall.

Seni oli Malõgina kolmel Fed Cupil mängitud aastal saavutanud ühe võidu vaid paarismängust. Nüüd on tal ka üksikmängus nelja kaotuse kõrval võit kirjas.

Teises mängus tulid väljakule koondiste esinumbrid Anett Kontaveit (WTA 22.) ja Julia Grabher (WTA 221.). Kontaveit õigustas oma favoriidistaatust ja võttis kindla 6:1, 6:1 võidu.

Pidada on veel jäänud paarismäng, kus Eesti pani välja Saara Orava ja Valeria Gorlatši. Seda seetõttu, et enne meie mängu oli Itaalia-Kreeka paarismäng juba 38 minutiga läbi saanud ning Eesti edasipääs alagrupist selgunud. Itaalia saavutas Kreeka üle täna 3:0 seljavõidu.

Eesti kohtumine A-alagrupi võitja Ukrainaga algab homme kell 12. Esinumbrite üksikmängus läheb Kontaveit vastamisi maailma neljanda reketi Elina Svitolinaga.

Uudist täiendatakse...





ENNE TÄNASEID MÄNGE:



Eesti on seni kaotanud mängudega 1:2 nii Itaaliale kui ka Kreekale. Oma alagrupis on Eesti seni ainsana võiduta. Itaalial on kaks võitu, Austrial ja Kreekal üks.

Austerlannade koosseis: Julia Grabher (WTA 221.), Melanie Klaffner (WTA 525.), Mira Antonitsch (WTA 638.) ja Sinja Kraus (WTA 869.).

Eesti esireket on Anett Kontaveit (WTA 22.), kapten Märten Tamla on kahel päeval üksikmängus väljakule usaldanud ka Jelena Malõgina (WTA 553.).