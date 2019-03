OTSE DELFI TV-s | Anett Kontaveit jätkab Miami Openit võimsa Austraalia tennisisti vastu

Anett Kontaveit - Ajla Tomljanovic

Gunnar Leheste: 3-4 Teise murdepalli kasutab Tomljanovic ära ja võidab seega kolmanda geimi järjest.

Gunnar Leheste: 3-3 30:30 peal tegi Kontaveit esimese topeltvea ja kinkis Ajlale murdepalli, mille ta ka kohe õnneks päästis. Tomljanovic kaotas teise kotkasilma challenge'i.

Gunnar Leheste: 3-3 Tomljanovic hoiab oma servi, aga sugugi mitte kergelt. Anett päästis nii mõnegi geimpalli. Täpsemalt kolm. https://twitter.com/WTA/status/1109624254989889537

Gunnar Leheste: Peaks nägema.

John: Ega valismaalt mangu n2e?

Gunnar Leheste: Esimese servi pealt on Tomljanovic seni pea kõik punktid võitnud (7/8 ehk 88%). A:40 hetkel austraallannale.

Gunnar Leheste: 3-2 Tomljanovic murrab ning võib järgmise geimiga viigistada, kui enda pallingut hoiab. Haaravat ja kõrgetasemelist tennist on seni pakutud.

Gunnar Leheste: https://twitter.com/WTA/status/1109621862273695744

Gunnar Leheste: Kontaveidil on fänne ka mujalt kui ainult Eestist. https://twitter.com/footfaulttennis/status/1109619607797727232

Gunnar Leheste: 3-1 Kontaveit murrab! Tomljanovic läks küll 15:0 ette, aga eestlanna sundis ta seejärel eksima.

Gunnar Leheste: 2-1 Kontaveit läks 40:0 ette, aga Tomljanovici võimsad tõrjed sundisid ta kaks korda eksima. Järgmisel punktil võttis Kontaveit initsiatiivi enda kätte ja lahendas geimi äralöögiga.

Gunnar Leheste: 1-1 Tomljanovic näitab võimsat servi ning hoiab samuti oma pallingut.

Gunnar Leheste: 1-0 Kontaveit võidab avageimi kindlalt. 30:15 peal oli ainuke pingeline punkt. Selle ta Tomljanovici lihtveast võitis ning rohkem probleeme ei tekkinud.

Gunnar Leheste: Delfi TV ülekanne on alanud. Kommentaator on endiselt Michel Lehtmets.

Gunnar Leheste: Tsitsipas võitis matši 7:6, 6:1. Oleme nüüd Kontaveidi ja Tomljanovici matši ootuses. Ilmselt umbes 2.45 see algab.

Gunnar Leheste: Tsitsipas juhib nüüd teises setis McDonaldi vastu 3:0. Tuletame meelde, et pärast neid on väljak Kontaveidi ja Tomljanovici päralt.

Gunnar Leheste: Roger Federer (ATP 5.) vajas 2 tundi ja 11 minutit, et saada teises ringis jagu moldovlasest Radu Albotist (ATP 46.) kolmes setis 4:6, 7:5, 6:3. Kolmandas on šveitslase vastaseks Stanislas Wawrinka konkurentsist lülitanud 27-aastane serblane Filip Krajinovic (ATP 103.).

Gunnar Leheste: Tsitsipas võttis lõpuks oma. 7:6 (4) skooriga esimene sett maailma 10. reketile. Meie seisukohast vaadatuna võiks ju teine sett pisut ühepoolsem tulla. McDonald on ATP 60. number.

Gunnar Leheste: Sõnumeid Kreeka-USA maavõistluselt. Tsitsipas tuli välja 2:4 kaotusseisust, esimene sett lahendatakse hetkel kiires lõppmängus.

Gunnar Leheste: Teises ringis kukutas Tomljanovic konkurentsist maailma 9. reketi Arina Sabalenka. Mõlemad lõid 2 serviässa ja tegid 5 topeltviga, kuid Tomljanovic võitis 88 % esimese servi punktidest (Sabalenka 56%). https://twitter.com/WTA/status/1109129193437036544

Gunnar Leheste: Kaheksandikfinaalis ehk neljandas ringis kohtub Kontaveidi-Tomljanovici matši võitja kas Angelique Kerberi või viimase aja komeedi Bianca Andreescuga, kes peaksid peaväljakul heitlust alustama kell 3.30. Tegemist on Indian Wellsi finaal kordusega. Selle võitis Andreescu mäletatavasti 6:4, 3:6, 6:4.

Gunnar Leheste: Uudiseid teistelt väljakutelt.Maailma esireket Naomi Osaka kaotas 33-aastasele Taiwani veteranile Su-wei Hsiehile 6:4, 6:7 (4), 3:6. Samal ajal, kui see mäng toimus, võttis end turniirilt maha Miami Openi kaheksakordne võitja Serena Williams, põhjuseks põlvevigastus. https://twitter.com/MiamiOpen/status/1109545407242256385

Gunnar Leheste: Tere varahommikut kõigile! Paraku ei näi Kontaveidi ja Tomljanovici kohtumine niipea hakkavat, sest samal väljakul mängivad veel Stefanos Tsitsipas (8. asetus) ja Mackenzie McDonald. Viimane pääses just esimeses setis servimurdega 2:1 juhtima. Alati on oht olemas, et Kreeka-USA duell saab enneaegse lõpu, aga hetkeseisuga näiteks Flashscore Kontaveidi matši algusaega enne kella 2.30 ei usu. Jälgigem mängu...