Osaka tegi eelmisest mängust Kontaveidga omad järeldused: lasin tal liiga palju dikteerida

Kontaveit ja Osaka olid vastamisi ka eelmisel turniiril Western & Southern Open, mis peeti erandkorras samuti US Openi väljakutel New Yorgis. 26. augustil olid Osaka võidunumbrid Cincinnati turniiri veerandfinaalis 4:6, 6:2, 7:5, täna US Openi neljandas ringis 6:3, 6:4.

"Kõige tähtsam on minu jaoks, et ma tahtsin algusest positiivse suhtumisega peale minna. Usun, et sain sellega hästi hakkama. Lisaks paremale suhtumisele üritasin ka palli rohkem kõigutada. Tundsin, et eelmises matšis ta dikteeris päris palju. Täna tahtsin olla ise see, kes kontrollib mängu tempot ja seda, kuidas punktid lähevad, sõltumata sellest, kas ma teen rohkem lihtvigu või mitte," rääkis Osaka pressikonverentsil.

Jaapani ajakirjanikud küsisid Osakalt, kas ta on karantiiniperioodil viharavil käinud, et peale pausi oma emotsioone paremini ohjeldada suudab. Osaka naeris ja vastas: "Ei, ma ei käinud viharavis. Mul on olnud palju aega mõelda. Sellist pausi pole mul olnud vist alates kolmandast eluaastast saadik. Olen peaaegu iga päev tennist mänginud."

Osaka annab alati oma pressikonverentsil vastuseid inglise keeles. Ta saab küll jaapani keelest aru, aga eelistab vastused anda rahvusvahelises keeles.

"Ma polnud eelmises matšis (Kontaveidiga) teise servi tõrjetel piisavalt agressiivne. Andsin talle liiga palju võimalusi punkt uuesti üles ehitada. Tundsin, et isegi kui ma mõned tõrjed auti löön, tasub selle nimel kindlasti pingutada. Ma pole küll täielikult rahul, kuidas see mul välja tuli. Pean veel kindlasti rohkem harjutama," lisas ta.

Osaka rõhutas, et tema siht on võita kolmas suure slämmi tiitel ning teine US Openi trofee. 2018. aasta finaalis alistas ta mäletatavasti Serena Williamsi. 2019. aasta Australian Openi finaalis oli ta parem Petra Kvitovast, kellega võinuks kokku minna siingi järgmises ringis, kui Kvitova poleks lasknud end üllatada ameeriklannal Shelby Rogersil.

"Ma tahan jõuda finaali. Tahan võita turniiri. Sellepärast ma siin olengi. Ma pole ammu selles olukorras olnud. Aga olen lihtsalt tänulik. Tean, et kõik, kellega ma mängin, tahavad jõuda sama kaugele kui mina, seega iga mäng tuleb kõva võitlus," lausus Osaka.