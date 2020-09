Õlavigastusega hädas olev Anett Kontaveit: ma pole kindel, kas saan paarismängu jätkata

Koroona tõttu alles sügisel toimuva French Openi üheks märksõnaks on seni olnud hoopis külmemad ilmaolud, kui see, millega mängijad tavaliselt Prantsusmaal harjunud. "Väga külm ilm on siin tõesti olnud. Kindlasti ei olnud see hea mu õlale, mis on alates Rooma turniirist haiget teinud. Ma ei ole kindel, kas saan paarismängu jätkata," avaldas Kontaveit mängu järel Eesti ajakirjanikele. "Suhteliselt keeruline on olnud - tund päevas olen trenni teinud, iga trenniga läheb hullemaks. Võtsin eile valuvaigisteid ja täna hommikul ka, aga ega see külm pole meeldiv kellelegi. Raske öelda, kas õla taha tänases mängus midagi jäi. Tundsin, et servisin küllaltki normaalselt, välja arvatud mängu lõpus."

See oli viimase kahe nädala jooksul juba teiseks kohtumiseks Kontaveiti ja Garcia vahel. Rooma turniiri avaringis oli eestlanna parem 6:3, 7:6 (1). "Tundsin, et mängisin küllaltki korraliku mängu, kuid vastane tegi väga-väga hea mängu. Ma ei tunne, et ma oleks ise väga hullusti midagi metsa keeranud või kehvasti teinud. Kahju ainult, et lõpus enam esimest servi sisse ei saanud," jätkas eestlanna. "Tema hakkas väga palju riske võtma, mis tasusid end ära. Minu 3:1 eduseisul hakkas ta veel agressiivsemalt mängima. Tal õnnestus täna väga palju. Võrreldes eelmise mänguga Roomas mängis ta täna lihtsalt väga palju paremini. Teadsin, et ta võib seda teha, eriti kodus Pariisis. See ei üllatanud mind. Aga mind üllatas, kuidas ta otsustavas setis oma taset üleval suutis hoida."

Rooma turniiri järel tunnistasid ka väsimust, selg ja jalad tegid natuke liiga. Kas sellest said jagu? "Kui õlg välja arvata, siis olen end väga hästi tundnud. Peale Rooma mängu käisin füsioterapeudi juures ja see aitas kõvasti. Võtsin paar vaba päeva, lootes, et ka õlg läheb paremaks."

"Pean nüüd arsti juurde minema. Sain temalt ka eile valuvaigisteid," tunnistas Kontaveit. "Ta tahtis juba eile mingit uuringut teha, aga täna lähen teen ära ja saan teada, mis seal on. Päris paljud liigutused teevad haiget, kui üritan aru saada, kust valutab. Kui ma paarismängu ei mängi, siis järgmine turniir on ilmselt Ostravas. Üritan nii palju mängida, kui saab."