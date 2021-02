ÖINE OTSEBLOGI | Kaia Kanepi teel Australian Openi kaheksandikfinaali seisab maailma 33. reket Donna Vekic

Australian Open: Kaia Kanepi - Donna Vekic

Selle matši võitja mängib neljandas ringis ehk kaheksandikfinaalis kas ameeriklanna Jennifer Brady (WTA 24.) või sloveenlanna Kaja Juvaniga (WTA 104.).

Tervist, tennisesõbrad! Päris 3.30, nagu meil siin blogis on ennustatud, see kohtumine alata ei saa, sest Putintseva ja Svitolina mängus on veel käimas teine sett. Svitolina võitis oodatult esimese seti 6:4 ja juhib teises setis 4:0. Kui see saab läbi, siis kulub tavaliselt veel umbes 10 minutit, kuni uued mängijad peale lubatakse. Sarnaselt Kanepile pole Vekic veel kunagi Australian Openil kolmandast ringist kaugemale jõudnud. Tema parim tulemus suurtel slämmidel on 2019. aasta US Openi veerandfinaal. French Openil ja Wimbledonil on ta jõudnud neljandasse ringi.