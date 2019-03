Nadal ja Federer jõudsid Indian Wellsil neljandasse ringi, Djokovic sai üllatuskaotuse

35-aastane kogenud Kohlschreiber võitis Djokovici kahes setis 6:4, 6:4. Kohlschreiberil kulus maailma esireketi alistamiseks üks tund ja 36 minutit. Kusjuures viimased seitse omavahelist kohtumist oli võitnud Djokovic. Kaheksandikfinaalis kohtub Kohlschreiber 18. asetusega prantslase Gael Monfilsiga.

Kindla võiduga edenes kaheksandikfinaali maailma teine reket Rafael Nadal. 1/16 finaalis alistas ta numbritega 6:3, 6:1 argentiinlase Diego Sebastian Schwartzmani (ATP 26.). Järgmises ringis läheb ta vastamisi Filip Krajinoviciga (ATP 113.).

1/16 finaalis leidis aset ka Šveitsi tennisetähtede Stanislas Wawrinka (ATP 40.) ja Roger Federeri (ATP 4.) omavaheline kohtumine. Sedapuhku jäi peale 20-kordne suure slämmi turniiri võitja Federer, kes alistas Wawrinka üks tund ja üks minutit kestnud kohtumises 6:3, 6:4. Federeri vastaseks kaheksandikfinaalis on britt Kyle Edmund (ATP 23.).

35-year-old @Kohlscribbler collects his first win over Novak Djokovic since 2009 @rolandgarros with a gutsy 6-4, 6-4 performance. He faces Gael Monfils next in the fourth round.#BNPPO19 pic.twitter.com/M4JCOLGcoX