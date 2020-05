Mis nüüd toimus? Anett Kontaveit kaotas täna Madridi turniiril Ashleigh Bartyle!?

Tundub, et Madrid Openi simuleeritud turniiril “ei vedanud Anettil loosiga”, et ta läks kohe kokku maailma esireketi Ashleigh Bartyga, kelle vastu tal küll viimati peetud mäng Cincinnati turniiril oli märksa tasavägisem – 6:4, 5:7, 5:7.

Nüüd pani arvuti kirja kaotuse 2:6, 3:6, kusjuures Anettil jäi kasutamata viis murdepalli. Naiste turniiril on veel “mänge” peetud, aga need tulemused tähtsust ei oma, ehkki arvuti on mõnel juhul välja mänginud ka kerge üllatuse.

Aga siiski – kui keegi täna juhuslikult vaatas sporditulemuste lehekülge Sofascore, siis võis ta küll esmalt ehmatada, et Kontaveit platsil käis, aga seal juures on ka märge, et tegemist on simulated reality turniiriga.

