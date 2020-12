Millist eesmärki täitis Kanepi ja Kontaveidi eilne ühistreening?

Kanepi treener ja füsioterapeut Indrek Tustit rääkis, et Kanepile oli see esimene kord üle kolme nädala trennis punkte mängida. Just nii palju on möödas tema viimasest turniirist Las Palmases, kus ta võitis karjääri 18. ITF-i üksikmängu tiitli.

"Tekkis võimalus Anetiga treenida. Kuna Kaia pole peale üksikute elementide kolm nädalat midagi muud trennis harjutanud, on ju hea, kui saad mängida absoluutse tippmängija vastu ja sellega hea trenni kirja. Loodan, et Anetile oli see ka kasulik. Kaiale oli see küll väga hea!" sõnas Tustit.

