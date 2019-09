Miks Anett Kontaveit järjekordsest turniirist loobus?

23-aastase Kontaveidi võistluspaus sai alguse USA lahtistel, kus ta sattus kolmanda ringi matši eel viirushaiguse küüsi. Pärast seda loobus ta ka Zhengzhou ja Guangzhou WTA-turniiridest.

Maailma edetabelis 19. kohal asuvat Kontaveiti ootab ees langus, sest mullu teenis ta Wuhanis finaali jõudmise eest 585 edetabelipunkti. Ilmselt peab eestlanna taanduma kolmanda kümne keskpaika.

Eesti Tenniseliidu peasekretär Allar Hint ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et selgus Kontaveidi mängupausi osas peaks saabuma homme. "Ma tean, et nad valmistavad ette uudist pressile. Ma loodan, et see homme tuleb. Nad saavad aru, et avalikkuse huvi on suur," sõnas Hint ja lisas: "Eks Anett taastub oma haigusest. Rohkem ei oska ma kommenteerida."

Kontaveidilt endalt pole Delfil õnnestunud kommentaari saada.