"Matšpalli" podcast | Mikk Irdoja on USA platformtennise edetabeli viies reket ja juhatab New Jerseys eksklusiivset Country Clubi

Töö kõrvalt teeb ta karjääri platformitennises - alal, mida Euroopas tuntakse veidi teistsuguste reeglitega mängitava padeli nime all - ning on end USA edetabelis töötanud üles kõrgele viiendale kohale.

Varem Essex Fells Country Clubis ja Innis Arden Golf Clubis töötanud Irdoja uus tööandja on selle aasta algusest saadik Montclairi Golf Club, kus liikmete sisseastumistasud küündivad 50 000 dollarini ning iga-aastased liikmemaksud ületavad Eesti keskmise aastase töötasu. Taolised klubid, mida ainuüksi New Jerseys on üle saja, on kogunemiskohtadeks edukatele ärimeestele, juristidele ja pankuritele, aga ka kuulsatele tippsportlastele.

Kellega täpsemalt Irdoja igapäevaselt kokku puutub ja mida selline klubielu endast kujutab, kuula juba podcastist! Ühtlasi meenutas Irdoja värvikaid seiku oma tennisekarjäärist ning andis näpunäiteid tulevastele USA ülikooli pürgivatele noorsportlastele.

