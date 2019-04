MATŠPALL | Jürgen Zopp keevitab AC/DC kitarririffe, Anett Kontaveit räägib rekordilisest edetabelikohast

Täiesti uuest küljest avab end meie parim meesmängija Jürgen Zopp, kes juba mõnda aega on hobi korras kitarri õppinud ja rokiklassikute lugusid järgi mängida püüdnud. AC/DC, Rolling Stones, Bon Jovi ja Guns N' Roses on vaid mõned Zopi lemmikud, kelle kitarririffe ta on tudeerinud ning kelle liikmete elulooraamatuid lugenud. Pikemalt saad 31-aastase tennisisti muusikalisest poolest kuulda ja teada juba saatest!

Saate teises osas räägime Anett Kontaveidiga uutesse kõrgustesse tõusmisest ja maailma naiste tennise hetkeseisust. Muu hulgas saame pärast USA tippturniire maailma 14. reketiks tõusnud Kontaveidilt teada, mida ta arvab võrdlustest enda ja Kaia Kanepi vahel, kelle parima edetabelikoha ta äsja ühe pügalaga üle lõi.

Head vaatamist!