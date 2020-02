Märten Tamla üllatavast paarismängu valikust: Kontaveidil oli seljaga probleeme, hoidsime teda homseks

Saar ja Gorlatš tegid oma selle aasta Fed Cupi debüüdi olukorras, kus Jelena Malõgina oli avamängu Elisabetta Cocciarettole kindlalt 1:6, 1:6 kaotanud ja Anett Kontaveit teises mängus Camila Giorgi üle dramaatilise 6:3, 4:6, 7:6 (4) võidu saanud. Saar ja Gorlatš alustasid paarismängu südilt, kuid pidid siiski tunnistama Jasmine Paolini ja Martina Trevisani 6:3, 6:2 paremust.

"Kuna Anetil oli pärast enda mängu natuke seljaga probleeme, hoidsime teda homseks. Valeria ja Katriini valisin ülejäänud nelja mängija seast sellepärast, et mõlemal on oskus lüüa palli kiiremini ja kõvemini," põhjendas Tamla, tunnistades, et kaalus ka Saare ja Saara Orava kombinatsiooni, kes on koos võitnud paarismängu ITF-i tiitli.

Tamla lisas, et ka Malõgina jäi paarismänguks pingile just homset üksikmängu silmas pidades.

"Palusin neil mängida nii julgelt kui võimalik ja jäin tegelikult paarismänguga väga rahule. Huvitav algus oli - kuni 3:3-ni ei hoidnud keegi oma servi, mida ei juhtu just tihti. Ma ei saa öelda, et tüdrukud kehvasti oleks servinud, aga vahel lihtsalt läheb nii, et ei saa servigeimi hoitud," sõnas Tamla.

Valeria Gorlatš: "Arvestades, et me pole varem kunagi omavahel paari mänginud, vaid pigem üksikmängus teineteisega kohtunud, siis sujus meil päris hästi. Vastased tegid lõpus võrgumängus vähem vigu, meil tulid lõpuks topeltvead ja võrgumängus vead sisse. Esimene serv meil ka hästi ei sujunud. Nii ta vaikselt läks... Üldiselt oleme oma paarismänguga rahul."

Katriin Saar: "Kiidan Valeriat! Isegi, kui mul nii hästi välja ei tulnud, oli mul tema näol emotsionaalne tugi olemas."