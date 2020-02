Märten Tamla: olen tüdrukute üle uhke

"Arvan, et täitsime oma eesmärgi. Ainus negatiivne asi sel nädalal oli kaotus Kreekale. Oleks neid ka võitnud, oleks super nädal olnud. Eneseületuse oleksime teinud siis, kui täna oleksime paarismängus Ukrainat võitnud," kommenteeris Tamla.

Tänane play-off mäng Ukrainaga algas Jelena Malõgina 3:6, 1:6 kaotusega Dajana Jastremskale. "Lena mängis enda kohta hea mängu. Üle oma varju loomulikult ei hüppa, aga kui mõni punkt oleks esimeses setis veel tema kasuks kukkunud, oleks võibolla veel põnevam olnud," ütles Tamla.

Anett Kontaveit pakkus kodupublikule uskumatu elamuse, kui alistas 6:3, 6:7 (5), 6:2 maailma neljanda reketi Elina Svitolina. "Super ja nauditav mäng! Väga mõnus oli seal pingi peal istuda. Svitolina näitas just teise seti lõpuga, miks tema on TOP 10 mängija ning Anett näitas, miks ka tema võib vabalt olla TOP 10 mängija. Jube raske on pärast teise seti kaotust kolmandat positiivse emotsiooniga alustada. Ta tegi super mängu!" kommenteeris kapten seda kohtumist.

Paarismäng, kus Eestil oli väljas Kontaveit ja Malõgina ning Ukrainal Jastremska ja Marta Kostjuk, lõppes viimaste 6:2, 6:0 võiduga. Tamla: "Teadsime, et paarismäng tuleb raske. Samas oli ka ukrainlastel pinge peal, sest neile oli see kohustuslik võit. Kuid jällegi... Ühe geimi kaotasime 40:0 pealt, ühe kahe geimpalli pealt. Oleks need kätte saanud, oleks võibolla 6:2 asemel 4:4 ning mine tea, mis oleks saanud. Kui sellised paarismängijad saavad enesekindluse kätte ja vabanevad pinge alt, võib juhtuda nagu Eesti-Saksamaa jalgpallimatšis: kui Saksamaa esimese ära lööb, lähevad väravaluugid lahti. Täna oli sama efekt."