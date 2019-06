Märten Tamla: mäng oli närviline, sest mõlemad nägid võimalust veerandfinaali pääseda

"Pärast tänast on raske öelda, et Martic siit lõpuni võiks minna, eriti kuna ta pole varem kunagi veerandfinaalis mänginud. Minu jaoks on Halep ikkagi kindel favoriit. Ashleigh Barty (mängib homme Sofia Keniniga - toim) on viimasel ajal samuti hästi mänginud, aga liiv ei tohiks olla tema lemmikkate. Anisimova (kohtub homme Aliona Bolsovaga - toim) avaldab ka muljet, aga päris turniiri võitmiseks tundub ta veel liiga noor olevat."

Turniiritabel

Märten Tamla oli enne French Openi algust ka podcasti "Matšpall" saatekülaliseks, kus rääkis muu hulgas, kuidas WTA karussellis treenerite otsimine ja palkamine käib (kuula alates 37:18)!