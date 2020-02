Märten Tamla: küsisin enne paarismängu peakohtunikult kolm korda üle, kas meie edasipääs ikka on kindel

Eesti võidule pani aluse täna oma Fed Cupi üksikmängude võitude saldo avanud Jelena Malõgina (WTA 553.), kes alistas Melanie Klaffneri (WTA 525.) 7:6 (5), 6:2. "Võit maitseb hästi, sest ka tiim võitis täna. Olin temaga varem mänginud ja talle kolmes setis kaotanud. Täna näitasin, et võin mängida paremini. Kuni avaseti 2:5 kaotusseisuni ei näidanud ma oma parimat mängu, kuid pärast seda sain juba mängu sisse," kommenteeris Malõgina. "Homme üritan endast parima anda, sest mängud tippmängijate vastu on alati erilised. Raske öelda, kas ma võidan või mitte, aga ma üritan."

Tamla sõnul ei näidanud Malõgina kaugeltki oma parimat tennist, kuid tegi tublisti, et raskest seisust välja võitles. "Tubli, et ta võitis, aga kogu esimese seti me tegelesime tema motiveerimisega. Taktikast ei saanud mingit juttugi teha, kuni ta avasetis 6:5 peale läks. Ütlesin talle naljatades siis, et alles nüüd oled sa maha rahunenud ja me saame taktikast rääkida. Tubli, et ta suutis oma taset lõpuks näidata ja mängu võita!" lausus Tamla.

Kontaveit (WTA 22.) tegi oma vastasega, Julia Grabheriga (WTA 221.) sotid kiirelt selgeks, võites teda 6:1, 6:1. "Mängisin energiliselt. Teadsin, et meil on võitu vaja, aga üritasin seda mitte negatiivse survena võtta. Keskendusin sellele, mida tegema pean," rääkis Kontaveit. "Naiskonna meeleolu on väga hea. Arvan, et keegi ei osanud peale Kreekale kaotamist, et meil üldse on võimalus edasi saada. Õnneks läksid teised mängud niimoodi ja ka meie suutsime täna Austriat võita. Mingil määral oli ka vedamist."

Homme kohtub Kontaveit koondiste esinumbrite mängus maailma neljanda reketi Elina Svitolinaga. "Põnev väljakutse! Meil on juba väga hästi läinud, seega ei ole homme mingit pinget peal. Loodan, et publik saab näha head tennist ja mina teen nende ees hea mängu," lisas Kontaveit.

Kas Ukraina, kes tõi Tallinnasse ainult TOP200 mängijad, on ka paarismängus löödav? Tamla:

"Naiste paarismängus on mõttetu midagi ennustada. Oleme eelnevatel aastatel näidanud, et võime paarismängus kõiki üllatada."