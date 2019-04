Märten Tamla: Kontaveit näitab oma parimat tennist just rasketes seisudes - see on tippmängija tunnus

Kontaveit alistas eile hilisõhtul endise maailma esireketi Victoria Azarenka 5:7, 7:5, 3:0. Viimases setis hakkas valgevenelannat kimbutama õlavalu ning kahekordne Australian Openi võitja andis eestlannale loobumisvõidu.

"Oli väga kõval tasemel mäng kuni otsustava setini, mil Azarenka vigastada sai. Valgevenelanna hetketase ei ole küll see, mis ta kunagi oli, aga tema võitlusvaim ja intensiivsus on alles ning seepärast on teda väga raske võita. Olgem ausad, Anetil vedas ka paar korda võrgutripsuga, kui ta teises setis murdega taga oli," arutles Tamla.

Eesti Fed Cupi koondise peatreeneri sõnul on Kontaveidi mängus näha varasemast oluliselt vähem kõikumisi ning see on just otsesene treenerivahetuse tagajärg: "Tundub, et ta on kuidagi rohkem kohal. Ta on mingisugused pinged maha saanud, mis tal eelmise treeneri Glenn Schaapiga tiimisiseselt olid. Tundub, et mõtted olid siis mujal. Praegu on kõikumisi palju vähem. Sel tasemel võid mängida kaks punkti hooletult ja sett on juba läinud. Seda tal enam sisse ei tule."

Eriti hästi tuleb Kontaveidil Tamla sõnul mäng välja rasketes seisudes, nagu oli näha eelmisel turniiril Miamis ning ka eile Azarenka vastu. "Seda oli tal näha ka noorena, et pingelistes seisudes näitas ta oma parimat tennist. Ma ei taha talle liiga teha, aga vahepeal jäi mulje, et see on ära kadunud. Nüüd näeme, kuidas ta 15:40 kaotusseisus lööb ässa ja järgmise punkti servi vastane vaevalt puudutab. See on tippmängija tunnus."

Kuigi kihlveokontorid peavad täna õhtul kergeks soosikuks Naomi Osakat, usub Tamla Kontaveidi võitu. "Minu arvates mängib Anett praegu väga-väga hästi. Arvan, et ta võiks ka täna võita," sõnas ta.